Princesa Eugenia agradece a Selena Gómez en redes por enseñar su ‘cicatriz’

La princesa Eugenia de York agradeció a Selena Gomez por una foto reciente que la cantante publicó en la que abrazaba las cicatrices de su cirugía. Te contamos lo que escribió sobre la publicación de la famosa cantante.

En una historia de Instagram el sábado, la nieta de la reina compartió una foto que Gomez había publicado en septiembre.

La realeza agregó una nota debajo de la imagen, escribiendo: Pensé que esto era genial de @selenagomez para demostrar que está segura de quién es y de lo que pasó después de que le resultara difícil mostrar su cicatriz. Estemos orgullosos de nuestra singularidad.

Gomez tiene la enfermedad autoinmune crónica lupus, que puede causar daño a órganos y tejidos, así como a otras partes del cuerpo. En 2017, la cantante anunció que recibió un trasplante de riñón de su mejor amiga, Francia Raisa. Era lo que necesitaba para mi salud en general, escribió Gómez en el momento de su cirugía de trasplante de riñón.

Cicatriz de Selena Gómez

En septiembre, Gomez usó Instagram para compartir cómo está abrazando la cicatriz del procedimiento.

Gomez escribió en Instagram en septiembre: Cuando me hicieron el trasplante de riñón, recuerdo que al principio fue muy difícil mostrar mi cicatriz. No quería que saliera en las fotos, así que me puse cosas que lo taparan. Ahora, más que nunca, me siento confiado en quién soy y por lo que pasé... y estoy orgulloso de eso.

Eugenie, la hija del príncipe Andrew, duque de York, y Sarah Ferguson, duquesa de York, sufre de escoliosis, que provoca una curvatura lateral de la columna. Le diagnosticaron la afección a los 12 años y tiene una cicatriz de una cirugía de columna que tuvo cuando tenía 12 años.

Princesa Eugenia también tiene cicatriz

La realeza ha hablado abiertamente sobre su cicatriz y ha compartido fotos de su boda en 2018, en las que eligió un vestido con espalda en forma de "V" que mostraba la marca.

En una entrevista con This Morning antes de su boda con Jack Brooksbank en 2018, Eugenie dijo que eligió su vestido como un homenaje a las personas que me cuidaron y una forma de defender a los jóvenes que también pasan por esto.

Eugenie y Brooksbank celebran su segundo aniversario de bodas el lunes. La pareja anunció recientemente que está esperando su primer hijo.