Princesa Diana: el gran arrepentimiento que la destinó a la desdicha

Si nos ponemos a recapitular las tragedias vividas por la Princesa Diana, podríamos decir que su divorcio fue una de las más impactantes, pues sólo basta recordar cómo conmocionó al mundo entero al revelar en 1995 que su matrimonio se caía a pedazos… Su esposo llevaba años siendole infiel y confesó ante miles de televidentes que “éramos tres en este matrimonio”.

No obstante, haberse casado con el Príncipe de Gales no fue uno de sus mayores arrepentimientos, en realidad, ambos se llevaban bien y no eran tan diferentes como se pensaba.

Lady Di y el Príncipe Carlos

Cuando Martin Bashir de la BBC le preguntó si coincidía con la idea de que tenía “muchos puntos de vista e intereses muy diferentes” a los de su esposo, Lady Di contestó:

“No, creo que nos interesaban muchas cosas; a los dos nos gustaba compartir con las personas, a los dos nos gustaba la vida en el campo, amábamos a nuestros hijos, el trabajo en el campo del cáncer, el hospital”.

“Pero en ese momento me retrataron los medios de comunicación como alguien que no había pasado por ningún nivel”.

Diana sentía que la prensa y el público en general la subestimaban

Diana sentía que la prensa y el público en general subestimaba por completo sus capacidades y a pesar de haber crecido de forma personal y profesional durante sus actividades en la realeza, nunca se le dio ningún crédito por ello. Por el contrario, cuando se equivocaba, la gente se esforzaba por recalcar sus errores.

“Cometí el grave error una vez de decirle a un niño que era tan grueso como una tabla para aliviar el nerviosismo del niño, pero ese titular se extendió por todo el mundo, y me arrepiento de haberlo dicho”.

“Con las cosas buenas que hice, nadie dijo nada, nunca nadie dijo 'bien hecho'. Pero sí me tropecé, lo que invariablemente hice… me cayeron una tonelada de ladrillos”.

La trágica historia de Lady Di en la realeza

