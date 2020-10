¿Primera vez en sexo anal? Aquí te damos unos consejos

El tener relaciones anales, no implica solamente la penetración, también otro tipo de actividades. | video-images

Si tu y tu pareja han tomado la decisión de tener relaciones anales, es hora que leas la siguiente información que puede resultar valiosa para ese momento que quisieras disfrutar. Con este tipo de sexo, se requiere mucho más preparación que cualquier otro tipo de sexo.

El tener relaciones anales, no solo se trata de la penetración, también es de tener una actividad previa como tocamientos, roces, lamidas, caricias, entre otras cosas. El ano tiene muchas terminaciones nerviosas que con correcta estimulación puede hacer que llegues al orgasmo.

El estar relajado antes de la penetración anal, puede ayudar en mucho. foto/ googleusercontent

Decisión de los dos

Al final de cuentas, es un tipo de actividad sexual y así como las demás actividades sexuales, deben ser consensuadas. Así que por eso, tu y tu pareja deben platicarlo previamente, recuerda no sentirte con presión o con alguna obligación para hacerlo. Es importante que antes lo platiquen para que resuelvan dudas si es que uno de los dos aún no tiene experiencia, pero si son los dos, lo mejor es que antes se informen para que no haya dudas y después no lamenten el momento.

¿Duele tener relaciones anales?

Si tienes una buena lubricación, tienes un momento de relajación antes de la actividad o hay una buena exploración de tu cuerpo, puedes disfrutarlo y poder llegar a tener mucho placer. En el acto, si empiezas a sentir dolor o incomodidad, es bueno que pares y puedas platicar cómo te sientes.

Es normal que te sientas con estrés, pero puedes usar técnicas de relajación, puedes contraer y relejar el esfínter anal. Si tienes dolor, puedes relajarte y dejarte llevar por tu pareja si tiene experiencia en el tema, seguro te llevará de la mano y pide que sea poco a poco, lentamente para que no sea una mala experiencia.

Puede ayudar en mucho estar relajado antes de tener relaciones anales. foto/ vix

Higiene

Es importante que tengas buena higiene, se recomienda previamente una dieta alta en fibra, pero muy ligera para poder vaciar tus esfínteres y por lo tanto, limpiar el recto para que no pases un momento bochornoso. También incluye lavar la zona anal muy bien con agua y jabón, si es posible, un jabón neutro.

Autoexploración

Así como todas las demás partes del cuerpo, es bueno que te autoexplores y sepas conocer muy bien tu cuerpo, además hay más confianza contigo mismo y así podrás decirle a tu pareja donde sí y donde no.

Protección

Es sumamente importante que toda actividad sexual que tenga que ver con penetración o sea oral, lo realices con condón ya que te puedes encontrar con ETS, embarazos no deseados y hasta la muerte en el peor de los casos.

Ten calma y enfócate en lo que sientes, introduce tu dedo despacio y sácalo y mételo lubricando la zona anal. Recuerda que puede haber algún tipo de mancha, así que puedes usar alguna sábana especial para este momento. Conforme más vaya entrando vas a ir familiarizándose con la sensación y podrás tener mayor comodidad, cuando saques tu dedo hazlo de forma lenta, para no lastimarte mientras tiene relaciones anales.