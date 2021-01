Primer Mercurio retrógrado 2021: Todo lo que debes saber

Apenas inicia el 2021 y el universo ya nos envía grandes retos. ¡Así es, Mercurio retrógrado, el tránsito astrológico más infame y temido, está aquí! Mercurio estará retrógrado en el signo de Acuario desde el 30 de enero hasta el 20 de febrero, así que abróchese el cinturón, porque las próximas semanas no serán nada fáciles.

Los signos fijos Acuario, Tauro, Leo y Escorpio son los que más se sienten retrógrados, mientras que Géminis y Libras son un momento más fácil. Así que toma nota que en La Verdad Noticias te decimos cómo esto se verá reflejado en cada signo.

Mercurio gobierna los viajes, las comunicaciones y el comercio, por lo que cuando se vuelve retrógrado (lo que significa que parece moverse hacia atrás a través del cielo desde nuestro punto de vista aquí en la Tierra), todas estas áreas de la vida comienzan a actuar inestables.

Los contratiempos de programación, los fallos técnicos, los problemas con el coche y las malas comunicaciones son los problemas característicos de Mercurio retrógrado. Pero esta vez, es probable que el drama y los desacuerdos con su equipo sean un problema mucho mayor. Eso es porque Mercurio está en Acuario, que es el signo de los círculos sociales.

Mercurio retrógrado 2021

Los retrógrados se tratan de volver a visitar el pasado, revisar proyectos ya sean de trabajo o relaciones pasadas y reorganizar su vida. Los viejos amigos y ex amantes tienen prácticamente la garantía de volver, que un proyecto personal que dejaste podría volverse relevante de nuevo, o que un exjefe (o una vieja oportunidad de trabajo que no pudiste aprovechar en el pasado) podría aparecer en tu bandeja de entrada.

También hay una tonelada de acción cósmica en Acuario, por lo que cualquier parte de tu carta natal que regule Acuario será un enfoque importante, importante, ¡mayor! Para sobrevivir a este retrógrado, tenga en cuenta tres cosas:

Primero, asegúrese de comunicarse con mucha claridad. En segundo lugar, no compre ninguna tecnología nueva ni haga grandes inversiones. En tercer lugar, no inicie ninguna relación nueva, porque una vez que el retrógrado termina, es probable que terminen rápidamente.

Mercurio retrógrado en tu signo

Aries

Ahora estás aprendiendo quiénes son tus verdaderos amigos, Aries. Tu escuadrón está lleno de charlatanes, chismosos y amigos enemigos, ¡y este retrógrado está sacando a la luz todas sus sombras! Trate de evitar las peleas y manténgase real con usted mismo. Si una amistad ha llegado a su fecha de vencimiento, déjela ir. Encontrarás mejores amigos después del retroceso.

Tauro

Sus relaciones en el trabajo, especialmente con su jefe, se sienten tensas en este momento y siente la presión de desempeñarse mejor que nunca. Mi consejo: no inicie ningún trabajo o proyecto nuevo. En cambio, dé los toques finales a sus proyectos actuales y demuéstrele a su jefe que puede hacer las cosas bien. Al final del retrógrado, ¡podrías encontrar la oportunidad de un aumento, bonificación o incluso una promoción!

Geminis

Mercury Retrograde te anima a reconsiderar tus creencias. No sus opiniones, como su restaurante favorito, sino sus creencias políticas, espirituales y filosóficas. Asegúrese de tomarse el tiempo para escuchar a los demás. Aprenda sobre diferentes personas, lugares e ideas. Con la reflexión, te darás cuenta de que algunas de tus creencias ya no "encajan" con la persona que eres ahora.

Cáncer

La octava casa de su gráfico, que gobierna la deuda y la intimidad, está siendo iluminada por este retrógrado. Asegúrese de pagar las facturas a tiempo, de lo contrario puede surgir un drama financiero importante.

Este retrógrado también lo empuja a evaluar si sus relaciones más cercanas están funcionando. ¿Qué tal tú y tu mejor amiga? Estás encontrando desequilibrios en estos vínculos profundos; usa este retrógrado para solucionarlos.

Primer Mercurio retrógrado de 2021.

Leo

¡Este es un gran retrógrado para ti, Leo! Tus relaciones "b" (tu mejor amiga, tu pareja, tus socios comerciales o las personas con las que tienes problemas) son las partes más relevantes de tu vida en este momento. ¡Solo espera hasta que termine este retrógrado antes de hacer cualquier movimiento importante en tu vida amorosa!

El astro-clima durante las próximas tres semanas lo empuja a reevaluar su situación con ex amigos y ex. ¡Eso podría significar bloquearlos, tener una conversación de "seamos amigos", o incluso reiniciar una nueva relación!

Virgo

A pesar de su reputación como el signo más organizado, su vida es cualquier cosa menos organizada. Tómese las próximas semanas para limpiar, encontrar un horario más efectivo y tratar de comenzar con hábitos saludables. Coma bien, manténgase en forma y también cuide su salud mental. ¡Los cambios constructivos que hagas ahora se mantendrán durante mucho tiempo!

Libra

¡Qué suerte tienes, Libra! Lo está pasando relativamente fácil así de retrógrado, ya que está activando la parte más afortunada y agradable de su gráfico, la quinta casa. Es posible que experimente un pequeño drama con su ex o que le envíen spam mensajes de texto de viejas conexiones.

En el lado positivo, este es un gran momento para ser creativo. Incluso si nunca has sido artístico en absoluto, pintar, escribir, cantar y bailar pueden ayudarte a aliviar el estrés y simplemente divertirte. Así que adelante, canta en la ducha o domina los últimos bailes de TikTok.

Escorpión

Trate de evitar mudarse o firmar contratos relacionados con la propiedad durante este retrógrado; podría dar lugar a muchos malentendidos en el futuro cercano. Sin embargo, ¿ha considerado renovar su lugar? Este es un momento estelar para redecorar, reorganizar y volver a conectar con las personas con las que vive. Sin embargo, tenga cuidado con los electrodomésticos que se estropean en casa: Mercurio retrógrado es terrible para estropear cosas así.

Sagitario

Eres muy abierto con tus opiniones (algunos podrían incluso llamarte franco), ¡pero este retrógrado te anima a pensar antes de hablar! Word vomit es el nombre de este juego Mercurio retrógrado, pero mientras vuelvas a leer todos los mensajes de text /DM que envíes (¡y recibas!), ¡Estarás totalmente bien!

Capricornio

¡Vigila tu cuenta bancaria, Capricornio! Mercury Retrograde en la zona financiera de su gráfico puede significar que una compra impulsiva en Amazon podría arruinar su presupuesto durante el resto del mes. No se arruinará, pero haga todo lo posible por gastar sabiamente, ahorrar cuando pueda y mantenerse al tanto de su situación financiera.

Acuario

Bien bien bien. Mercurio está retrógrado en tu signo, Acuario, ¡así que lo estás sintiendo más! ¿Mi consejo? Trate de deshacerse de su obstinación de signos fijos. Date cuenta de que tu palabra no es ley y no siempre tienes que tener la razón. Algunas personas pueden (¡jadear!) Saber más sobre algo que tú. Sea menos maestro y más oyente, ¡y estará bien!

Piscis

El tema de los ex novios que regresan te suena especialmente a ti, Piscis. Y no solo ex socios: amigos, proyectos y trabajos del pasado están volviendo a aparecer en su vida. Básicamente, el mensaje que las estrellas están tratando de transmitir es que tienes una tonelada en tu plato, ¡y es hora de comer lo que se ve mejor y tirar las sobras!

