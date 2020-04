Primavera 2020: conoce las gafas de sol en tendencia, ¡renueva tu look! Foto: Muy Trendy.

Crear el outfit perfecto no es nada fácil si no se elige o se tiene el accesorio correcto, así que, para que, puedas lucir muy a la moda durante esta primavera 2020, te decimos algunos que no te deben faltar al momento de irte de compras o incluso que, ya tienes en tu guardarropa y no lo recordabas, ¿estás lista para obtener el look perfecto?, porque, ha llegado la hora de hablar sobre las gafas de sol.

Descifrando los accesorios para esta primavera 2020

Cuando hablamos de estas piezas únicas que nos encantan, debemos recordar que, hay muchas, pero, podríamos resumirlas en la siguientes categorías: gafas de sol, sombreros, carteras, calzados, hebillas para el pelo y joyas; en estas últimas debemos recordar que, entrarían las pulseras, aros y collares.

En esta ocasión hablaremos de las gafas de sol, esas que nos acompañan en todo momento del día, y es que, hay que cuidar muchísimo nuestros ojos que son la ventan del alma, pero, sobre todo, sacarles el mejor provecho, para lucir encantadora esta primavera 2020.

Gafas de sol para primavera 2020

La tendencia para esta primavera 2020, está dominada por las gafas geométricas, además, al momento de elegirlos, toma en cuenta que, está de moda adquirirlos con cristales en color pastel, y los modelos más destacados son las gafas felinas, a continuación, te damos algunas ideas de las que podrías elegir, selecciona ¡la mejor opción para tu look!

Gafas de sol para primavera 2020. Foto: Tendencias de la Moda.

Primavera 2020: gafas Cat Eye

Estas gafas te harán lucir elegante y sofisticada, si deseas elegir un modelo, se sugiere usar diseños delgados y pequeños, pues, con sus marcos de ojo de gato, harán que tu mira no pase desapercibida, y así, te verás muy a la moda.

Primavera 2020: gafas Cat Eye. Foto: opticauniversitaria.es.

Primavera 2020: gafas hexagonales

Es momento de que elijas un nuevo modelo de gafas, y es que, gracias a que la tendencia apunta hacia las gafas redondas, cuadradas, rectangulares, hexagonales, y todas las que puedas encontrar con una forma geométrica, así que, podrás elegir entre varios modelos, tamaños y formas, ¿qué tal si pruebas con un marco que no tengas?

Primavera 2020: gafas hexagonales. Foto: Muy Trendy.

Primavera 2020: cristales en tonos pastel

Este es tu momento, para presumir los colores que más te gusten, aunque, la sugerencia es en tonos pastel, lo que, sabemos es que, la primavera es muy colorida, así que, saca del closet esas gafas de sol de colores divertidos, ¡lucirás espectacular y a la moda!

Primavera 2020: cristales en tonos pastel. Foto: Roberto Martín.

Primavera 2020: color havana

El tipo de montura en color havana ha cobrado protagonismo esta primavera 2020, así que, elige los diseños de la temporada que más te gusten con este patrón de estampados y crea un look perfecto.

Primavera 2020: color havana. Foto: opticauniversitaria.es.

Si lo tuyo es ser extrovertido, es tu momento, para elegir las gafas de sol con decoraciones, pues, están de moda, y puedes seleccionar varios modelos en el mercado, las hay con estampados, pedrería, letras grandes y un sin fin de decoraciones, ¿te atreves a lucir muy Trendy?

Con información de Muy Trendy y opticauniversitaria.es.