Prestigiadas marcas del mundo de la belleza se unen a luchar contra el cáncer de mama

Este viernes 19 de octubre se celebra el día Mundial Contra el Cáncer de Mama, de manera que varias firmas cosméticas lanzaron productos especiales que lo recaudado se donarán a la investigación de la lucha contra el cáncer de mama.

1.- Labiales

Los labiales 'Pinks with Purpose' de Bobbi Brown, es una de las marcas que apoya la causa mediante un dúo de labiales en tonos originales (Sandwash rosa y rosa) sus beneficios se donarán totalmente a la investigación médica sobre el cáncer de mama. Estos labiales tienen un precio de 45 euros.

2.- Kit labiales

Pero no es todo, también 'Look in a box' de Estée Lauder se suman con labiales, una brocha de ojos y una paleta forman parte de una caja diseñada para apoyar la investigación del cáncer de mama. En este caso, los productos cuestan 53 euros, mismos que serán completamente donados.

3.-Loción

Así mismo, 'Dramatically Different Moisturizing Lotion' de Clinique sacó un envase especial con charm, por parte de Clinique lanzando una edición limitada de este producto estrella, Dramatically Different Moisturizing Lotion+, además trae un llavero que rinde homenaje a la lucha contra el cáncer de mama. Los beneficios que ofrece este kit, es mayor hidratación durante el día además de reforzar la barrera de la piel un 54% con un costo de 65.50 euros y todos los beneficios también serán donadas para la investigación.

4.-Serum

Otro de los productos que aportan al tema, el serum calmante que reduce el aspecto de las rojeces y calma al instante la piel irritada, se trata del 'Intral Redness Relief Soothing Serum' de Darphin, el cual tiene un precio es de 63 euros y donará 1,50 euros al cáncer de mama por cada venta.

5.- Spray para peinar

También hay un spray de peinado que se ha sumado a esta causa, se trata del 'Thickening Hairspray' de Bumble and Bumble. Este accesorio es el ideal de los cabellos muy finos, pues se aplica sobre la cabellera húmeda haciendo dos funciones, fijarlo y para fijar dar volumen. Sus ingredientes contienen proteína de trigo y polímeros que aportan control y flexibilidad, tiene un costo de precio de 30 euros y donará 4,50 euros por cada producto que se venda.

6.- Crema de manos

Compuesta por extractos vegetales hidratantes, vitaminas y ácidos frutales exfoliantes, llega la Crema de manos con Shampure de Aveda, la cual suaviza hasta las manos más ásperas y secas. Sin embargo es una edición limitada que cuenta con el aroma ShampureTM. El costo llega a los 29,50 euros, por cada producto vendido se donarán 3,50 euros a la investigación de esta enfermedad.

7.- Agua micellar para rostro

La Mer, no se quedó atrás y con 'The Cleansing Micellar Water' lanzó un diseño de edición limitada con la finalidad de que esta agua sea suave y eficaz, limpiando la piel a profundidad y eliminando la suciedad, el maquillaje entre otras impurezas, todo esto sin necesidad de aclarar después la cara. Este tiene un valor de 50 euros y su apoyo total se refleja dando todos los beneficios de su venta en donación.

8.- Crema anti edad

Otro de los productos que se suma a la causa es el kit, 'Plantscriptions Anti-Aging Hand Cream & Peace of Mind On-the-Spot Relief' de Origins, el cual es un set de edición limitada que estará apoyando a la Fundación que investiga el cáncer de mama, este cuesta 20 euros y la totalidad de su costo irá a la investigación médica sobre el cáncer de mama.

9.- Suero Reparador

Y si de sueros reparador se trata, se forma en la fila de la ayuda 'Advanced Night Repair Synchronized Recovery Complex II' de Estée Lauder, este producto tiene como finalidad maximizar la restauración natural de la piel durante la noche y logrando que el rostro se vea mucho más joven y fresco. Al igual que algunos productos anteriores, este donará el 100% del beneficio de la venta a la investigación de esta enfermedad. Cabe mencionar que su precio es de 113 euros.

10.- Mascarilla Oxigenante

de limpieza profunda con el té verde TEAOXI, la cual trabaja para dejar la piel brillante y profundamente purificada en tan solo tres minutos. Esta máscara de carbón de leña de bambú desintoxica y elimina inmediatamente maquillaje de la cara. El 100% del beneficio de la venta de este producto se investirá en la investigación médica sobre el cáncer de mama. Cuesta 8,90 euros.

Mascarilla Oxigenante.