Preparate para ser el anfitrión perfecto en el Super Bowl

Prepárate para ser el anfitrión perfecto en el Super Bowl.

No hay día que no llegue ni plazo que no se cumpla, llegó el día tan esperado para los apasionados del futbol americano, y es que este domingo se decide quien será el ganador del Super Bowl 2019, si invitaste a tus amigos a disfrutar de este emocionante partido, estos consejos te servirán de mucho.

Sé el mejor anfitrión.

La botana

Los cacahuates, papas y chicharrones son básicos, sin embargo para el caso del chicharrón preparado, podrías comprarlo en los mercados y acompañarlo con cueritos y aguacate, col y salsa picante.

Por supuesto que tendrías que poner los ingredientes por separado para que cada uno de tus invitados se los prepare a su gusto y así evitar que se remoje.

Las botanas para el Super Bowl.

Además y algo más sano para botanear es picar palitos de Zanahoria, jicama, pepino y apio, acompañados con un aderezo.

También puedes preparar un guacamole con totopos, y hablando de totopos, unos buenos nachos con queso nunca sobrarán

Y si quieres verte más espléndido puedes poner una charola de quesos y carnes frías.

La comida

Podrías optar por comprar algunas pizzas de diferentes ingredientes, hacer algunas banderillas, dedos de queso y por supuesto no pueden faltar las ya tradicionales alitas y si quieres podrías agregarle unos chiles jalapeños rellenos de queso y envueltos en tocino.

La comida del Super Bowl.

Si tienes patio o jardín en tu casa, entonces una parrillada o un asado pueden ser la mejor opción: cortes de carne, chorizo, nopales, cebollitas, tortillas, salsa y una ensalada para acompañar.

Unas hamburguesas al carbón también aplican.

Las bebidas

Sin lugar a dudas la bebida perfecta y el mejor aliado para ver cualquier evento deportivo es la cerveza, así que si tus invitados son muchos lo más conveniente es que compres la cerveza por cartón o barril y como sugerencia que sea light ya que te inflaman menos.

Las bebidas del Super Bowl.

También se sugiere comprar algunos refrescos. No olvides tener suficientes hielos.

El lugar

Finalmente y sin duda lo más importantes es el lugar donde disfrutarán este evento deportivo, así que si en tu casa tienes cuarto de televisión con espacio suficiente para recibirlos, ya la hiciste. Si no cuentas con ello, adecúa tu sala con sillas suficientes para que estén cómodos.

El lugar para ver el Super Bowl.

Sigue estos consejos, tus invitados amarán que los hayas recibido y disfrutarán al máximo el Super Bowl.