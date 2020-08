Prepara esta receta fácil de TACOS de cochinita pibil en casa está ¡buenísima!

Hacer tacos de cochinita pibil es más sencillo con esta receta fácil. Foto: www.shutterstock.com

Has de este día una ocasión especial para tu cocina, anímate a preparar esta receta fácil de tacos de cochinita pibil que seguro amarás, pues tienen un sabor es único y además te revelamos el origen de esta deliciosa comida mexicana, para que no solo estés bien alimentado sino también muy informado acerca de la historia que acompaña a la gastronomía de México, ¡buen provecho!

Origen de los tacos de cochinita pibil

Este manjar de la comida mexicana, es un digno representante de las mezclas de culturas y gastronomía que los nativos mayas situados en la península de Yucatán sufrieron durante la conquista de México, y es que fue gracias a este intercambio de conocimientos que surgió la cochinita pibil, ¡quien lo hubiera imaginado!

El origen de los tacos de cochinita pibil fue la mezcla de la gastronomía de México y España. Foto: www.shutterstock.com

La cochinita pibil se conoce ahora en casi todo México, aunque en sus comienzos no era cómo ahora se prepara, ya que anteriormente no se usaba la carne de cerdo, ya que los mayas no conocían a este animal, fue durante la conquista que los españoles lo trajeron al Nuevo Mundo, pues antes solo se comía carne de pavo, venado, faisán o jabalí, ¡vaya vaya!

Cabe destacar que la forma en que se cocina esta comida mexicana se caracteriza tanto por su combinación única de ingredientes cómo su forma de cocción, ya que los mayas solían precisamente el “Pibil” o “Pib” para cocinar, que no es otra cosa que una forma de cocinar la carne en hornos de tierra, algo similar a lo que sucede con los tacos de barbacoa, aunque literalmente esta palabra tiene origen maya y su significado es “cocinado bajo la tierra” o “enterrado”.

Cuando la carne se introduce al pib se introduce envuelta con hojas de plátano, y para calentarlo se usaba leña que podría llegar a provocar hasta temperaturas de 200° centígrados, lo que hacía que la carne quedará súper suave y fácil de deshebrar, misma que se comía con tortillas, y así surgieron los tacos de cochinita pibil, ¡asombroso!

Esta comida mexicana destaca por su ingrediente principal, el axiote que también se conoce como annatto o achiote el cual proviene de las semillas del arbusto Bixa Orellana y que es originario de América Central, cuyo color va del amarillo al rojo, razón por la que los aztecas, también lo usaban como colorante corporal y textil, ¡muy ingeniosos!

Ahora que ya sabes más sobre la comida mexicana, ve preparando tu paladar porque a continuación, te compartimos una receta fácil para que te prepares en casa uno deliciosos tacos de cochinita pibil, ¡atrévete a experimentar su sabor!

Receta de tacos de cochinita pibil

Ingredientes para cuatro porciones:

1 kg de maciza de cerdo

1 taza de jugo de naranja

1 cubo de achiote

3 chiles guajillo hidratados

1 taza de vinagre de manzana

1 cucharada de orégano

1 cucharada de hojas de laurel seco

1 cebolla morada fileteada

½ taza de hojas de cilantro

4 limones

3 chiles habaneros en rodajas

Tortillas de maíz

Preparación:

Toma tu licuadora y mezcla el laurel, el jugo, el orégano, el vinagre y el guajillo, luego salpimienta.

En una olla exprés coloca la carne y añade la salsa, deja cocinar por 30 minutos, si lo haces en una cacerola normal será hasta que la carne esté bien cocida.

TE PUEDE INTERESAR:Receta de TACOS de chicharrón prensado, una garnacha de la comida mexicana

En un tazón revuelve el orégano, vinagre, chile y cebolla.

Ahora sí, arma los tacos, caliente las tortillas y rellénalas con la carne.

Sirve los tacos con el cilantro y la cebolla preparada al gusto, ¡amarás el sabor!

Con información de Cocina Fácil y porfirios.com.mx.