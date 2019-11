Prendas que te hacen lucir ‘VIEJA’ y fuera de moda

Sí, las tendencias van y vienen, ¡pero la ropa se queda en tu armario! Si te han dicho que aparentas más edad o que tienes muy poco estilo, probablemente sea por culpa de tu ropa, por eso el día de hoy te diremos cuáles son las prendas que te hacen lucir mayor y anticuada, y cómo combinarlas para provocar el efecto contrario.

No te culpamos si tienes algunas de las piezas que enlistamos a continuación, de hecho, sería bastante raro que no las tuvieras, pues en algún momento del año estuvieron en tendencia, no obstante, si no sabes cómo combinarlas, podrías terminar con un outfit desastroso, ¡así que presta mucha atención!

Hombreras

Seguramente se trató de uno de los estilos favoritos de tu mamá, de hecho, se convirtieron en todo un éxito durante los 90’s, no obstante, aunque regresaron en pleno siglo XXI, se trata de un ‘accesorio’ que inmediatamente te suma edad. Por eso te recomendarlos llevarlas únicamente en blazers o abrigos, les da estructura y aporta muchísima elegancia.

Falda larga

Las faldas midi son estupendas y no por nada están en tendencia, pero aquellas que se prolongan incluso por debajo del tobillo pueden convertirse en un arma de doble filo. Dado que aumentan años y agregan volumen, lo mejor es llevarlas sin estampados y en colores neutros, de preferencia negro, así como con sneakers y tops ajustados para definir la figura.

Encaje

No te equivoques, el encaje es fabuloso, sensual y sofisticado, pero no queda bien con cualquier pieza (y el tipo de encaje influye mucho en su aspecto), además de que si no sabes cómo utilizarlo, corres el riesgo de verte vulgar. Para evitarlo, procura que la prenda no tenga muchas transparencias y complementa el look con un saco o chaleco.

Tweed

Chanel no se equivoca y el tweed puede ser fantástico, pero lamentablemente te suma varios años, así que lo mejor es evitar los total looks de este material y complementarlo con otras prendas y accesorios que le brinden un toque más jovial, es decir: jeans, t-shirts o tennis.

Mom jeans

Han sido una de las tendencias más fuertes del año, pero a decir verdad, aunque son cómodos, no a todas les lucen muy bien. Dado que agregan volumen, lo mejor es complementarlos con tacones o botines, porque estilizan la figura y le dan balance al outfit; elegirlos en tonos oscuros y combinarlos con camisas o blusas ajustadas

