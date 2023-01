Prendas para un clóset elegante en primavera 2023

Lo increíble del cambio de temporada es que nos regala la oportunidad para renovar nuestro clóset, que no es más que un equilibrio entre adquirir conscientemente prendas nuevas y en tendencia y desempolvar del armario aquellos clásicos que no pueden faltar en los looks de las mujeres elegantes y con clase.

Cada año hay nuevas posibilidades gracias a que la moda está en constante evolución, se proponen cosas diferentes y muchas veces se regresa a viejos estilos con un toque renovado. Las mujeres fashionistas siempre van un paso adelante, así que siguiendo esta línea, es momento de comenzar a pensar en los outfits para la primavera.

Las expertas en la materia, las amantes de la moda, ya tienen en la mira algunas de las tendencias más vistas para ir nutriendo su guardarropa de un estilo chic y sofisticado que las hará triunfar en la primavera de 2023, por eso hoy en La Verdad Noticias te compartimos las prendas básicas que necesitas en tu armario de 2023 para lucir con tus atuendos.

Vestido Drapeado

El drapeado viene muy fuerte en todas sus formas, desde vestidos, faldas, sacos, blusas y más. El que la prenda cuente con algún detalle cut out o corte asimétrico hará que tu atuendo sea la sensación, ya que justo es lo que estará de moda y se verá por todas partes, desde las pasarelas hasta la moda urbana.

Pantalones cargo

Esta tendencia proveniente directamente de la década de los 2000, toma fuerza. Estilo urbano o formal, existe una gran variedad en los diseños, colores, texturas y telas, lo que permite armar muchos outfits con ellos.

Denim

Una prenda especial de mezclilla será lo más trendy que se verá en 2023. No nos referimos a los jeans o a las chamarras, que sin duda son un clásico, en este caso hablamos de una prenda especial única, puede ser un vestido, una falda, una blusa, unas botas o incluso un sombrero. La idea es que el total look en denim sea una maravilla.

Dorado y plateado

Los colores que se perciben en tendencia son el dorado y el plateado, podrás utilizarlos en lo que se te ocurra, ya sea de día o de noche. Pantalones, faldas, vestidos, bolsos, incluyendo maquillaje y uñas. Estos dos colores son el básico de la temporada.

Blazer Oversize

Esta tendencia ha estado a la alza desde hace ya algún tiempo, no planean irse a ningún lado. No tiene que ser un saco que te quede hiper holgado, simplemente que entalle sin ser apretado, para que ese espacio oversize te ayude a jugar con las proporciones de tus otras prendas.

