Prendas básicas con las que lucirás hermosa desde casa en primavera 2020

Aun estando en cuarentena, debes lucir sofisticada pero cómoda al mismo tiempo, sabemos que por el momento no podemos salir de casa, pero no es pretexto para no verte como toda una diva y conocedora de moda, es por eso que aquí te daremos a conocer algunas de las prendas que podrán ayudarte a verte radiante en esta primavera 2020.

Hay algunas prendas básicas que en esta primavera serán tu top, pues estarás cómoda pero bien vestida, son ideales para el trabajo en casa o sentirte elegante o bien para usar para estar viendo tv en el sofá y mandar una que otra selfie.

En esta primavera muchas influencers de moda nos han mostrado cuáles son las prendas básicas y cómodas por la que podemos optar ¡echa ojo!

Prendas básicas para estar en casa

Cardigans

Esta prenda es una de las que más se podrán ver en primavera 2020, ha venido desde finales del año pasado junto con la temporada de otoño-invierno, incluso varias modelos e incluencers han hecho uso de esta prenda, es una de las más cómodas para estar casa en las mañanas frescas o en las tardes.

Pants deportivos

Desde siempre estas prendas han sido una de las más cómodas por las que puedes optar, podrás verte con un estilo radiante, es recomendable usar aquellas que son elaboradas con algodón, la buena noticia es que hay una gran variedad con las que podrás combinar tus outfit.

Gorras deportivas

Las gorras son un tipo de accesorio que nunca debe faltar en casa, más cuando tienes la oportunidad de salir a correr o pasear a tu mascota, en este caso puedes usarla para darle un toque diferente a la cuarentena o incluso para alzar tu cabello.