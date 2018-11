Premio Nobel de Literatura en la Feria Internacional del Libro (FIL) Guadalajara 2018

Marisol Iturríos, bookbloguer de Leamos un poco, en su colaboración para Estilo y Vida de laverdadnoticias.com nos narra todos los momentos destacados de la inauguración de la "Feria Internacional del Libro Guadalajara 2018", así como lo que veremos el día de hoy en tan importante evento literario.

El día de ayer vivimos la inauguración de la FIL en la ciudad de Guadalajara, dentro de las actividades estuvieron el Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances a Ida Vitale, poeta uruguaya, presentaciones de libros entre las que destacan las asistencias de Joël Dicker escritor suizo que nos presenta su libro La Desaparición de Stephanie Mailer (ALFAGUARA) quien estuvo acompañado del también escritor colombiano Felipe Restrepo Pombo; la presentación del libro del músico y escritor Joselo Rangel; uno de los momentos más esperados de la FIL son las participaciones del Nobel de Literatura 2006, el escritor turco: Orhan Pamuk, La mujer del pelo rojo (Penguin Random House).

Feria Internacional del Libro.

También se contó con la presentación de la cantante portuguesa Ana Bacalhau, Daniel Constantini, Karina Gidi, José Carreño, Elmer Mendoza, Carmen Villoro y Margo Glantz presidieron el homenaje al escritor recientemente fallecido Fernando del Paso, quienes no solo hicieron semblanza de su trayectoria profesional como escritor y pintor, también se hizo una sesión de lecturas y recordaron anécdotas haciendo gala de su calidad humana.

En el Foro "El País" se presentó “México entre sus fantasmas”, donde participaron Diego Luna, Denise Maerker, Antonio Ortuño y Fernanda Melchor contando con la moderación de Javier Moreno, director de El País América. Para el público infantil presentaron es espectáculo de Clow Crash, Cromatikids y el teatro Kikiricaja.

Presentación en el foro El País.

Uno de los momentos mas intensos se vivió en foro del triunfo electoral a la cuarta transformación.

¿Hacia dónde va el Estado Mexicano?

Donde participaron Leonardo Curzio, Olga Sánchez Cordero, José Antonio Crespo y Soledad Loaeza.

Olga Sánchez Cordero respondió a las críticas en su apoyo a la legalización del aborto mencionando “por supuesto que no estoy de acuerdo con el aborto, tampoco estoy de acuerdo con el suicidio asistido y tampoco estoy de acuerdo con la legalización de las drogas” entre aplausos y gritos Sánchez Cordero aclaró que, “estoy de acuerdo con la despenalización que quiere decir que las mujeres no sean procesadas y se les prive de su libertas; segundo punto, estoy propugnando por la muerte digna; y tercero estoy proponiendo una regularización y regulación en materia de drogas”, dichas declaraciones causaron aplausos y ovaciones a la próxima Secretaria de Gobernación “a todos lo que están aquí va mi vida de por medio con mis causas, con mis derechos y con los derechos de todos. Porque los derechos no se ponen a consulta, solo se reconocen”.

Olga Sánchez.

Pamuk habla sobre el Nobel a Bob Dylan

Recordamos que apenas hace dos años la Academia Suiza escandalizó al mundo literario al entregar el Nobel de Literatura al cantante Bob Dylan, hoy, a dos años de este acontecimiento, el escritor Orhan Pamuk por fin nos comparte su opinión de este hecho mencionando que le pareció un error otorgarle dicho reconocimiento al músico ya que este premio debe ser entregado a los escritores, a personas reconocidas por esta actividad.

Orhan Pamuk habla sobre el premio a Bob Dylan.

Es la primera vez que el escritor da estas declaraciones, a pesar que es una pregunta que se le ha hecho en repetidas ocasiones, no por esto demerita la calidad de Dylan como músico, ya que confiesa haber disfrutado de su música. No solo lamentó las decisiones de la Academia Suiza para elegir a los ganadores del Nobel, sino de los escándalos en que recientemente se vio envuelta, razón que los obligó a posponer el premio de este año.

La presentación de su libro se llevó acabo ayer en el auditorio Juan Rulfo de la Expo Guadalajara, pero el día de hoy estuvo presente en la apertura del Salón Literario Carlos Fuentes en compañía de Jorge Volpi, autor de Una Novela Criminal (ALFAGUARA).

Orhan Pamuk.

Presentaciones y firma de libros, música y más

Por si fuera poco, en este segundo día se presentarán los libros de los siguientes autores: Alejandro Aymes (Endira), Denise Dresser (ALFAGUARA), Guadalupe Loaeza (Océano), Alejandra Braken (RBA), Arturo Pérez-Reverte (ALFAGUARA), Andrés Oppenheimer, entre otros.

En el módulo de firmas: se encontrarán Antonio Malpica (Ediciones SM), Juan Villoro (Ediciones SM), Francisco G. Haghenbeck (Ediciones SM), Alexandra Bracken (RBA libros), Arturo Pérez-Reverte (ALFAGUARA).

En la música: contaremos con las presentaciones de la cantante oaxaqueña Lila Downs en dueto con Gil Do Carmo, cantante portugués en punto de las 21:00 horas en el Foro FIL, Expo Guadalajara.

Presentación musical.

