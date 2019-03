Preguntas importantes que debes hacerte antes de tatuarte.

Si estas pensando en tatuarte lo primero que debes hacer es tomar en cuenta las siguientes preguntas que te ayudarán por si tienes algunas dudas de este paso.

Si estás pensando en hacerte un tatuaje, estas son algunas preguntas importantes que debes tomar en cuenta.

¿Estas seguro de hacerlo?

Lo primero que es saber si estas 100% seguro de querer tener uno, bueno un tatuaje es una marca permanente en la piel, realizada con tinta o pigmentos que por miles de años la gente se ha hecho tatuajes como una expresión cultural de pertenencia, individualismo o rebeldía. Otros, como criminales y esclavos, fueron "marcados" con tatuajes.

¿Preparado para "sufrir"?

Un tatuador introduce tinta en la piel a través de agujas o de una máquina eléctrica. Las agujas penetran la piel entre 80 y 150 veces por segundo. Y duele. ¿Cuánto? Depende de tu tolerancia al dolor. Algunos lo encuentran muy doloroso, otros simplemente molesto o irritante. Una buena descripción es que se siente como una intensa raspadura de piel.

¿Pequeño o grande?

De que tamaño quieres gacerte el tatuajes es una de las cosas que debes pensar bien, además si será en un sitio muy, muy discreto o a plena vista. Da igual dónde o cómo quieras hacerte tu tatuaje: en todos los casos debes tener en cuenta todos estos puntos.

¿Qué diseño?

Recuerda: los tatuajes se quedan para siempre. Así que date tiempo para decidir qué dibujo, frase o palabra quieres llevar sobre la piel. No tengas prisa. Si te hace falta darle vueltas en la cabeza durante un año, hazlo. Si dudas, déjalo. Siempre estarás a tiempo de hacerlo.

¿Dónde te vas a tatuar? (Estudio)

Escoge un profesional con todas las garantías sanitarias, sin duda no hay punto más importante que este. No queremos hacer un listado de todas las (muy, muy serias) enfermedades que una aguja infectada te puede transmitir, pero piensa en hepatitis B, hepatitis C, tétano o VIH entre otras.

¿Cuidados?

Si la piel tatuada se siente seca, es bueno aplicar una loción neutra e hipoalergénica, a base de agua o crema. Al contrario de lo que se cree, la vaselina no es lo más recomendable, ya que puede hacer que la tinta se corra o causar una reacción alérgica.

También debes tomar en cuenta las enfermedades previas

Como explican en la página de la Academia Española de Dermatología, un estudio danés sobre contaminación bacteriana mostró que un 10% de nuevas tintas estaban contaminadas por bacterias que pueden generar una infección, especialmente en personas de riesgo, como aquellas con enfermedad cardiaca, diabetes y pacientes con un sistema inmunológico debilitado.

Por tanto, si tienes algún problema del sistema inmunitario, consulta con tu médico. Si estás pasando un catarro o similar, mejor espera: nunca está de más ser exageradamente prudente.