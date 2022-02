Predicciones del horóscopo chino para el Dragón en el Año del Tigre de Agua

Durante el año del Tigre de Agua, en la cultura china se destaca la valentía para afrontar la mala suerte. A este signo, según el horóscopo chino, pertenecen aquellos nacidos en los años 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010 y 2022.

Según los expertos, el Tigre de Agua presenta equilibrio de la paciencia y la confrontación, resaltando los rasgos de sobrevivir sin descuidar la racionalidad.

Así que todos los signos del horóscopo chino deberán mantenerse alineados a valores e intereses propios para preservar la tranquilidad.

En este contexto el dragón se asocia a la fuerza, salud, armonía y buena suerte. En la cultura asiática se coloca a la figura milenaria encima de las puertas o techos para desterrar a los espíritus malignos.

Predicciones del horóscopo chino

La salud privilegiada le permitió al dragón ser uno de los signos más fuertes en la pandemia por el coronavirus. En consecuencia, los nacidos en los años 1964, 1976, 1988, 2000 y 2012 se verán beneficiados por la espiritualidad, longevidad, riqueza y belleza, según el horóscopo chino.

El poder, la nobleza, el honor y el éxito perdurarán para el dragón en el año del Tigre de Agua. En esta nueva época que comienza representarán a un ser sobrenatural y talentoso, habiendo alcanzado una perfección incomparable, según el horóscopo.

Predicciones del horóscopo chino

Aunque no todo es tan bueno, ya que serán testarudos para otras cuestiones, sumado a una lengua afilada que no dejará pasar nada que le cause malestar y lo demostrará.

Además, según el horóscopo chino, el dragón representará uno de los signos más inteligentes y tenaces, sumado a una abrupta confianza que le permitirá hacer cosas impensadas.