Precio de una copa menstrual y cómo se usa

El precio de una copa menstrual es una inversión femenina, al adquirir una copa reutilizable obtienes el beneficio de ya no tener que comprar toallas femeninas cada que llegue tu periodo menstrual.

La copa menstrual es una alternativa a las toallas y los tampones, productos desechables utilizados para absorber la sangre durante la menstruación.En otros términos, es un dispositivo que se introduce a la vagina con el objetivo de recolectar la sangre menstrual durante el ciclo.

Si deseas saber más acerca de que es una copa menstrual, a continuación La Verdad Noticias aclara todas las dudas que puedas tener al respecto acerca de esta alternativa para las mujeres.

¿Precio de una copa menstrual en México?

El precio de una copa menstrual es a partir de $400, las puedes encontrar hasta de $1,200 dependiendo de la marca que las venda, los diseños y complementos que puedan ofrecerte como paquete.

¿Cuánto tiempo se puede usar la copa menstrual?

Proporciona una comodidad de hasta 12 horas de protección sin tener que cambiarla constantemente (según el flujo de cada mujer). Con el mantenimiento adecuado, una de las ventajas de la copa menstrual es que el tiempo de vida es de entre 10 y 15 años.

¿Qué pasa si la copa menstrual se mete muy adentro?

La vagina termina en el cuello del útero, por ello la copa no puede meterse más adentro. Además, el diseño de la copa menstrualestá hecho especialmente para que no se pliegue en su interior. Ésta permanece rígida cuando la llevas puesta. Sólo se plegará cuando lo hagas con las manos.

¿Por qué me duele cuando uso la copa menstrual?

Si caminas y la copa te molesta o te duele es porque algo no has hecho bien durante el proceso de colocación o porque no es la talla adecuada para ti. Si es el caso, accede a un baño y vuelve a colocar la copa menstrual, para ayudarte, visita la guía para usar una copa menstrual, te ayudará.

¿Qué hacer si la copa menstrual no entra?

Si al introducir la copa menstrual sienes que no entra, puede deberse a las siguientes razones:

No estás bien lubricada

Puede suceder que, si te introduces la copa menstrual antes de que te baje la regla, tu vagina no tenga suficiente flujo y la copa no resbale en su interior. Nuestra recomendación es que la mojes con agua y así facilitar su inserción.

No estás introduciendo la copa menstrual correctamente

Tienes que ayudarte con una mano para abrir bien los labios a la vez que introduces la copa menstrual en el interior. La forma de la vagina de cada mujer es diferente, juega con las posturas de tus piernas hasta dar con la más adecuada. Y lo más importante, aprende a doblarla para que no te cause molestias.

No has escogido bien la talla de tu copa menstrual

Esto ocurre con mayor frecuencia en mujeres que han optado por una talla más grande de la que les corresponde. Después de conocer el precio de una copa menstrual, recuerda leer bien la guía de tallas de copa menstrual antes de comprar la tuya.

