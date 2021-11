Algunas de las posiciones sexuales sentados que puedes llevar a la práctica con tu pareja o tu amante son La hamaca, La doma, El deleite, La medusa y La butaca, sigue leyendo para saber en qué consisten.

Existen muchas posiciones sexuales sentados que puedes realizar y experimentar con tu pareja. Son ideales para dejarse llevar en espacios más pequeños, inesperados y muy excitantes.

Si deseas conocer las posiciones sexuales que matan a las mujeres y que reinventará tu relación amorosa, a continuación La Verdad Noticias te comparte el top de las posiciones sexuales sentados y no sentir dolor en el coito.

Top de posiciones sexuales sentados

Posiciones sexuales sentados

El top de las mejores posiciones sexuales sentados te las describimos a continuación:

La Hamaca

Como bien indica su nombre, esta posición sexual para hacer el amor sentados imita el vaivén propio de una hamaca. El hombre debe estar sentado con las piernas ligeramente flexionadas y la espalda un poco inclinada hacia atrás.

La mujer debe sentarse encima de él, colocando sus piernas alrededor de su cintura, y empezar así la penetración. Será ella quien controle los movimientos y ambos tendrán las manos libres para acariciarse y disfrutar también de la estimulación manual.

La Doma

Para ponerla en práctica, el hombre debe sentarse y la mujer se ubicará encima con las piernas colocadas alrededor de las caderas de él para poder recibir la penetración. Con esta posición, es muy fácil disfrutar de un orgasmo súper intenso y placentero.

El Deleite

En este caso, es la mujer quien deberá sentarse en el borde de alguna superficie para que el hombre se arrodille frente a ella y deje el pene situado justo a la altura de la vagina. Es perfecta para retrasar la eyaculación y disfrutar por mucho más tiempo.

La Medusa

Se trata de una postura bastante cómoda y en la que los cuerpos de ambos se unen por completo. Él deberá permanecer sentado con las piernas cruzadas y ella colocarse encima para marcar con sus piernas y caderas el ritmo de la penetración. Mientras, podéis deleitaros con cariñosas palabras y susurros en el oído.

La Butaca

El hombre debe colocarse sentado con un cojín acomodado en su espalda, y la mujer ponerse encima de él situando sus piernas en los hombros de él e introduciendo el pene en la vagina. La fricción que se produce es total y la lejanía de los rostros de ambos es ideal para hacer que el momento sea muy pero que muy sensual y ardiente.

¿Cómo hacer bien la posición de la vaquera?

La posición sexual de la vaquera, se caracteriza porque la mujer está arriba del hombre, y por ende, la penetración se siente todavía más, lo cual la hace más placentera para ambas. Si necesitas de consejos para hacerla a la perfección y no fallar en el intento toma nota:

-Ayúdate con tus pies: Al estar arriba de él, necesitarás todo el soporte posible, por eso apoyarte perfectamente con tus pies y rodillas será clave.

-No saltar: En esta posición no se debe "saltar", sino que debes ir al frente y atrás cuidadosamente, para que no haya ningún accidente.

-Ayuda de tu pareja: Para que ambos estén coordinados perfectamente, pídele a tu pareja que te ayude con sus manos en tus caderas y así será más fácil controlar la velocidad y los tiempos.

-Almohada: Si quieres que la penetración sea todavía más placentera, pídele a tu pareja que coloque una almohada en su espalda baja.

¿Qué hacer para no sentir dolor durante el coito?

¿Qué hacer si padeces de dolor durante el coito?

Si tu y tu pareja presentan dolor al momento del coito, sigue las siguientes sugerencias de los expertos:

Cambia de posiciones. Si sientes dolor agudo durante la penetración, prueba diferentes posiciones, como estar arriba. En esta posición, puedes regular la penetración hasta una profundidad con la que te sientas a gusto.

Comunica. Habla sobre lo que se siente bien y lo que no. Si necesitas que tu pareja vaya despacio, díselo.

No te apures. El juego previo más prolongado puede estimular la lubricación natural. Puedes reducir el dolor al retrasar la penetración hasta que te sientas completamente excitada.

Usa lubricantes. Un lubricante personal puede hacer que el sexo sea más cómodo. Prueba con marcas diferentes hasta que encuentres una que te guste.

No olvides que además de las posiciones sexuales sentados puedes recurrir a las posiciones sexuales para evitar dolor durante el sexo y que ambos disfruten de esta experiencia.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!