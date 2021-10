Posiciones sexuales permitidas por la iglesia católica

La Iglesia Católica ha tenido que evolucionar ante las necesidades de un mundo cambiante más abierto y con menos tabúes, pero en el pasado esta era la verdadera reina de todo, incluso dictaba como se tenían que mantener las relaciones sexuales, y aquí te diremos lo que opinaban sobre ciertas posiciones, ¿solo aceptaban una?

En La Verdad Noticias te recordamos que la religión católica está siendo muy criticada por las recientes noticias sobre abusos sexuales a menores, incluso el Papa Francisco señaló sentir vergüenza por los terribles actos de sacerdotes.

Iglesia católica: ¿Qué posición sexual era la única permitida?

Posición del misionero. Foto: emisorasunidas.com

La lujuria para los católicos es un tema serio, se habla de la perdición sexual que te lleva a pecar, y se sabe que no cometerlo es uno de los 10 mandamientos dictados por Dios a el profeta Moisés y que su pueblo debe obedecer, pero no todos piensan en eso, de ahí que esta religión con gran poder en el pasado se aseguraba de castigar a quienes no cumplieran con esta ley, pues, no había espacio para los creativos y tampoco para el placer en exceso.

En aquel entonces las autoridades eclesiásticas decidieron que solo la posición del misionero era la aceptable y que el sexo solo se podía realizar con fines reproductivos y no solo por disfrute, ¿crees que podría haber sobrevivido en aquellos días?

Para los religiosos de ese tiempo, si una mujer tomaba el control en la cama era visto como algo malo para el hombre, ya que, al ser seducido entraría en pecado y llegaría a cometer lujuria, incluso, estaba prohibido el sexo anal y oral, ya que, eran anormales.

Top 5 de las posiciones sexuales juzgadas

Posiciones sexuales. Foto: noticieros.televisa.com

Las autoridades eclesiásticas llegaron a la decisión de señalar cinco posiciones para dar ejemplo de cuáles eran menos pecaminosas que otras y ¡son estas! en orden de importancia, es decir, la primera es la más aceptada y la menos la número 5.

1. Posición de misionero

2. Posición de cuchara

3. Sentados

4. De pie

5. Doggy Style

Con información de radiomitre.cienradios.com