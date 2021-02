Posiciones sexuales para sobrevivir a la MENOPAUSIA ¡las mejores para la mujer!

Las mujeres de entre los 40 y 50 años de edad tienen que hacer frente a los síntomas provocados por la menopausia, y aunque no todas viven los mismos, este padecimiento puede ocasionar en mayor o menor medida la pérdida de deseo sexual y resequedad vaginal, pero no todo está perdido, pues no hay nada que un buen lubricante y posiciones sexuales eróticas puedan resolver en las relaciones sexuales, así que reinventa el sexo con tu pareja con ideas, ¡te darán mucho placer!

Posiciones sexuales ideales para la mujer con menopausia

El 68

Los malestares de la menopausia no podrán afectar esta posición sexual, la cual es ideal para que la mujer disfrute del sexo oral, para ponerla en práctica esta debe colocarse sobre su pareja abriendo las piernas y boca arriba, su espalda quedará sobre el torso del compañero, luego este colocará su cabeza entre las piernas y ¡listo!

El 68. Foto: El Español

La francesa

Esta posición sexual es perfecta para la mujer cuando el pene es grande, pues es muy placentera y permite que sea ella quien tenga el control en todo momento, además es sumamente erótica, así que es perfecta para encender la pasión durante la menopausia.

La francesa. Foto: enfemenino.com

La cascada

Si quieres innovar y darle mucho placer a la mujer, poner en práctica en el sexo está posición sexual te hará ver como un experto, especialmente si quieres reconquistarla en tiempos de menopausia, para ejecutarla el hombre se debe sentar sobre una silla, y la mujer debe colocarse frente a él dirigiendo su cuerpo hacia atrás, mientras esto pasa la penetración debe ser suave y el compañero debe tocar los pechos de su pareja.

La cascada. Foto: enfemenino.com

La siesta

Está posición sexual permite el contacto visual con el compañero, algo que será muy excitante para la mujer, y la llenará de placer, para ejecutarla, el hombre debe acostarse de forma horizontal en la cama y la mujer de forma vertical para que reciba la penetración, es una postura ideal para ir iniciando una sesión de sexo o para descansar un poco durante este, lo mejor es que es muy cómoda para la mujer, así que la resequedad vaginal causada por la menopausia serán pan comido.

La siesta. Foto: enfemenino.com

