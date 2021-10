Si sufriste alguna lesión o tuviste alguna intervención de prótesis, seguramente te estarás preguntando cuándo es buen momento para retomar la movilidad, en especial en la intimidad. Pero lo primero que debes saber es que esto no es impedimento y que disfrutar de una vida sexual es posible aún con una prótesis, por ello en La Verdad Noticias te traemos las posiciones sexuales para rodilla lastimada más seguras.

Expertos recomiendan retomar las relaciones sexuales después de las 12 semanas de haber sido intervenido, ya que durante ese tiempo, la rehabilitación te brindará más seguridad para poder moverte.

Es importante señalar que la prótesis no limita los movimientos realizados durante los encuentros con la pareja, sin embargo, estos no deben ser bruscos o forzados, pero lo principal, deben seguir las posturas recomendadas y no precisamente no referimos a las posiciones sexuales permitidas por la iglesia, sino a que el paciente se sienta seguro.

Posiciones sexuales recomendadas para rodilla lastimada

La prótesis de rodilla no es impedimento para seguir disfrutando de la vida sexual

De acuerdo a expertos, es importante que a la hora de tener relaciones sexuales y ser portadores de prótesis de rodilla, se debe evitar apoyar el peso sobre la articulación durante la práctica o cargar el peso de la pareja sobre la rodilla reemplazada. A continuación te presentamos las posiciones sexuales recomendadas por los especialistas:

El hombre acostado boca arriba con una almohada debajo de la rodilla intervenida, y la pareja arriba.

La mujer recostada con las piernas ligeramente dobladas, apoyadas ambas sobre almohadas, ya que esto evitará que el hombre genere presión sobre la rodilla lastimada.

Ambos de pie. La mujer de espaldas al hombre, apoyándose sobre una mesa o mostrador.

La mujer casi boca abajo, recostada sobre su abdomen del lado de la rodilla no intervenida, y el hombre sobre ella por la espalda pero de lado, sin sobrecargar su peso.

Ambos de pie, la mujer se sitúa de espaldas, apoyando su pierna intervenida sobre un alza de 10 cm, para que la rodilla esté en posición relajada. El hombre se sitúa por detrás.

En caso de que ambos hayan sido intervenidos, se recomienda que tanto el hombre como la mujer se mantengan de pie, pero con ella dando la espalda al hombre.

¿Cómo afecta la sexualidad a la salud?

La sexualidad es parte importante del ser humano. El afecto y la intimidad sexual representan un importante en las relaciones saludables. También contribuyen con su sentido del bienestar.

Sin embargo, en algunas ocasiones las relaciones sexuales se ven afectadas por motivos alejos a la sexualidad como padecer una enfermedad crónica, el temor a un embarazo no deseado y hasta el tener una prótesis, éste último puede corregirse con las posiciones sexuales para rodilla lastimada que previamente te dimos a conocer.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!