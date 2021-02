Posiciones sexuales para que cada signo del zodiaco vea las estrellas

¿Qué posición sexual realmente hará maravillas por ti o tu pareja? Quizás las estrellas tengan una respuesta. Después de todo, buscamos en ellos consejos sobre casi todo lo demás.

Cuando se trata del dormitorio, conocer su signo del zodiaco y los rasgos de personalidad correspondientes también puede hacer que las cosas sean más entretenidas (si no útiles).

En La Verdad Noticias hemos recopilado la mejor posición sexual para cada signo y usted, amigo mío, puede acceder a su precisión. Por supuesto, debes sentirte totalmente libre de volverte loco con cada una y experimentar.

Aries

Aries es bastante emo y le gusta la pasión y la impulsividad, así que lleva a tu pareja a un armario o baño en una fiesta y comienza a desnudarte. (Si eres adverso al riesgo a un rapidito en casa). Sostén su cara, bésala apasionadamente y presiónala contra la pared, pasando tu mano por entre sus piernas.

Aries, la posición sexual para ti

Tauro

A los tauro les encanta que los toquen. Masajes en la espalda, en el cuello, básicamente cualquier cosa que implique las manos. Enciende una vela que se derrite en aceite de masaje como el primer paso de tu diabólico plan, luego acuéstate boca abajo, observando que la vela se convierte en aceite de masaje.

Intercambie masajes prolongados y luego tenga sexo lento cara a cara (la penetración o la masturbación funcionan) para satisfacer su necesidad de romance y todo lo relacionado con mimos.

Tauro, la posición sexual para ti

Géminis

Los Géminis son bastante extraños y el escenario definitivo para ellos sería un trío. Pero si no eres completamente ese Géminis, puedes montar una situación de trío.

Acuéstese de costado y haga que su pareja penetre vaginal o analmente. Desliza un consolador en el agujero desocupado. Doble penetración instantánea, sin incomodidad con el tercero después.

Géminis, la posición sexual para ti

Cáncer

A los Cáncer cautelosos les gusta estar a salvo en sus caparazones (esa sudadera con capucha de gran tamaño que usas en exceso, eso es lo tuyo). Una posición de cuchara suave te da las vibraciones amorosas y el contacto piel con piel que anhelas, mientras te permite sentirte protegido.

Continúe y agregue vibraciones literales con una pequeña bala. Aún mejor es cucharear somnoliento por la mañana. La intimidad te acompañará durante todo el día.

Cáncer, la posición sexual para ti

Leo

Comience la adoración con una bandeja llena de artículos que desea que se usen con usted. Coloca una bandeja cubierta con varios tipos de juguetes sexuales, un lubricante realmente agradable, tal vez una venda para los ojos, luego recuéstate, animando a tu pareja a ver qué tan salvaje puede volverte con sus manos, boca y los accesorios que cuidadosamente has proporcionado.

Leo, la posición sexual para ti

Virgo

Los Virgo orientados a los detalles pueden obtener una gran dosis de detalles con el sexo consciente. Encuentra un espacio limpio y ordenado (a los Virgo les encanta su limpieza) y tómate tu tiempo con tu pareja, enfocándote realmente en cada beso en el muslo, en cada respiración y exactamente en la forma en que se siente cuando rozan su clítoris por primera vez.

Pruébalo con misionero y la experiencia es completamente elevada. Cuanto más preste atención, mejor se pondrá.

Virgo, la posición sexual para ti

Libra

Los Libra son sexualmente aventureros y les encanta complacer a sus parejas. Consígalo todo satisfecho de una vez con un juguete mutuo como un vibrador de doble punta.

Siéntese en el regazo de su compañero y cada uno de ustedes tome un extremo y péguelo en un orificio. Tal vez un combo vagina / clítoris, una mezcla anal / anal, lo que quieras. Bésese y muévase el uno contra el otro, sintiendo sus vibraciones mutuas.

Libra, la posición sexual para ti

Escorpio

Los escorpio son intensos, controladores y súper sexuales, y el BDSM es una excelente manera de llegar a todo eso. Ya sea que usted sea el que tenga el control o el que deba someterse, es el juego de poder lo que anhela, así que tome cualquiera de los lados de este escenario de esclavitud: venda los ojos a su pareja.

Desnúdate lentamente, dejándolos tocar, oler o probar cada nueva parte del cuerpo que reveles. Quizás darles un golpe o dos. Luego haz que mendiguen antes de poner tu boca sobre ellos.

Escorpio, la posición sexual para ti

Sagitario

Te encanta la aventura y el juego, así que el sexo en público es un gran sí para ti. Pero también es ilegal, así que comprenda con un juguete sexual de control remoto que su pareja pueda disparar. Vea si puede pasar la cena en un buen restaurante sin gemir en voz alta.

Sagitario, la posición sexual para ti

Capricornio

Ya que estás tan motivado y vete, vete, la mejor manera de relajarte es la gratificación retrasada y el hecho de esperar hasta que puedas tener un orgasmo harán que dejes de pensar en metas por un momento y renuncies a la experiencia.

Si tu pareja no es (todavía) muy buena para descubrir cuándo estás cerca, entrégale un vibrador con una configuración tortuosa que se acumula y luego se detiene.

Capricornio, la posición sexual para ti

Acuario

Acuario rebelde y librepensador es el último signo de aire, así que súbete al cielo para un orgasmo ingrávido. Un swing sexual te mantendrá en alto mientras no tienes nada que hacer más que flotar por encima de todo y sentir la boca de tu pareja sobre ti.

Acuario, la posición sexual para ti

Piscis

Métete en el agua para un poco de sexo en el baño. Encienda algunas velas, luego use sus manos para explorar a los demás. Llene sus manos con lubricante y acaríciese unos a otros, siguiendo la corriente.

Use un lubricante a base de silicona que no se lave. El lubricante a base de agua y el agua real no son buenos.

Piscis, la posición sexual para ti

Enrique Peña Nieto es acusado de lavado de dinero, ¿lo llevarán ante la justicia? Síguenos en Instagram para mantenerte informado.

¡Y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube!