Te explicamos algunas de las posturas sexuales más adecuadas para disfrutar plenamente

Cuando una mujer está embarazada se enfrenta a muchos cambios en su cuerpo, tanto físicos como hormonales y debido a las hormonas hay quienes tienen mucho más deseo sexual que antes y es aquí cuando surge el miedo en la pareja pues desconocen si se puede tener sexo en el embarazo, por eso hoy te compartiremos algunas de las mejores posiciones sexuales para las mujeres embarazadas.

¿Está bien tener sexo cuando estás embarazadas?

El sexo es un aspecto sano de la relación afectiva que usted mantiene con su pareja y para la mayoría de las mujeres, el sexo no implica riesgos durante el embarazo.

Aunque ninguna deja de tener preguntas sobre el sexo durante el embarazo y esto hace que ese momento de intimidad que quiere tener con su pareja se pueda volver muy incómodo, por ello lo mejor es hablar con un profesional para que aclare todas sus dudas sobre este tema.

Ya que hay estadísticas que señalan que el temor de dañar al feto, un abdomen cada vez más voluminoso y la sensación de tener un "intruso" como testigo de la propia intimidad hace que el 50% de las parejas que están esperando un bebé deje de tener relaciones sexuales conforme avanza el embarazo.

Lo que debes saber del sexo en el embarazo:

Si estás llevando un embarazo sano, claro que puedes tener sexo con tu pareja, y los dos pueden usar posiciones sexuales que sean seguras y cómodas en ese momento.

Debes saber que las relaciones sexuales no lastiman a su bebé, ya que el líquido amniótico del útero ayuda a protegerlo durante las relaciones sexuales.

Si tiene complicaciones del embarazo ahora o si las ha tenido en el pasado, tal vez no sea seguro tener relaciones sexuales durante el embarazo.

Si después de tener relaciones sexuales, tiene sangrado intenso, dolores abdominales fuertes o pérdida de líquido amniótico, llame a su profesional o vaya a una sala de emergencia.

Lo cierto es que el sexo en el embarazo tiene muchos beneficios tanto para las mujeres como para los hombres.

Beneficios del sexo en el embarazo para mujeres

- Para la mujer seguir haciendo el amor con la pareja es una confirmación importante de su papel como amante, que le hace sentir que mantiene un cuerpo erótico, atrayente y deseable, a pesar del embarazo.

- Por otro lado, durante el embarazo, mantener relaciones sexuales resulta muy gratificante y placentero, a partir del segundo trimestre de embarazo, la mujer está más predispuesta a practicar sexo y se excita más rápidamente, gracias a un aumento de la vascularización y vasocongestión de los órganos genitales.

- Muchas mujeres se abandonan con mayor tranquilidad a la pareja, consiguiendo más fácilmente el orgasmo.

- El sexo es una "gimnasia" muy útil para estimular la circulación sanguínea, aliviar las tensiones del embarazo y liberar endorfinas.

Beneficios del sexo en el embarazo para hombres

- A los hombres les encantan los cambios físicos que experimentan sus parejas: el pecho de la mujer se hace más turgente, grande y receptivo a las caricias, y las curvas de las caderas se marcan cada vez más, haciendo a la mujer más femenina.

¿Cuándo no es seguro el sexo en el embarazo?

El sexo pone en riesgo el embarazo cuando se ha tenido ciertas complicaciones en el momento o si las tuvo en el pasado.

Está embarazada de múltiples (gemelos, trillizos o más)

Tuvo un aborto espontáneo en embarazos pasado o corre riesgo de tener un aborto espontáneo en este embarazo.

Tuvo un bebé prematuro antes o tiene las señales del parto prematuro en este embarazo.

Tiene un cuello uterino incompetente. Eso sucede cuando el cuello uterino se abre demasiado temprano en el embarazo. El cuello uterino es la abertura hacia el útero (matriz) que está en la parte superior de la vagina. El cuello uterino incompetente puede causarle el parto prematuro.

Usted tiene placenta previa. Sucede cuando la placenta está muy baja en el útero y cubre todo o parte del cuello uterino. La placenta previa puede causar sangrado grave y otras complicaciones más adelante en el embarazo.

Sabiendo esto, por tu mente pasara, si todo va bien en mi embarazo y puedo tener sexo, ¿cómo le haremos mi pareja y yo? o ¿cuáles son las mejores posiciones sexuales para las mujeres embarazadas?

Posiciones sexuales para las mujeres embarazadas

Si lo que quieres es saber cuáles son las mejores y más cómodas posiciones sexuales para las mujeres embarazadas, llegaste al lugar indicado, pues a continuación te daremos una lista de las posiciones que puedes practicar cuando tengas sexo en el embarazo.

Con esto te aseguramos que la barriga que hagas no será un impedimento para que tu y tu pareja tengan relaciones sexuales.

La postura del misionero

Es la más clásica y “popular” de todas: la mujer se tumba boca arriba, con las piernas separadas, y el hombre se pone encima de ella.

Pros: durante los primeros meses de embarazo, se puede practicar sin dificultad. Además, resulta cómoda y natural para la pareja, que puede mirarse y besarse.

Contras: a partir del quinto mes de embarazo, puede resultar algo molesta para ella, porque puede experimentar una sensación de aplastamiento, si el hombre no es bastante ágil como para no dejar caer todo el peso sobre la barriga. En estos casos, es preferible suspenderla y dedicarse a otras posturas que no “afecten” a la zona del vientre.

La postura andrómaca

La mujer está sentada a horcajadas sobre la pelvis del hombre, que está tumbado en la cama.

Pros: es la postura favorita de muchas mujeres, además de ser muy estimulante para ambos miembros de la pareja. Resulta muy adecuada durante el segundo trimestre de embarazo.

Contras: si se realiza durante mucho tiempo, puede fatigar las piernas de la mujer. En este caso, la pareja puede ayudarla a moverse en vertical, empujándole las caderas con las manos.

La postura de las cuchara

La mujer se tumba de lado, con las piernas extendidas o ligeramente flexionadas en ángulo, y la pareja se pone detrás de ella.

Pros: es muy adecuada en pleno embarazo, porque permite descargar lateralmente todo el peso de la barriga. Además, es una postura muy suave y relajante, que favorece las caricias y la intimidad en la pareja: el hombre también puede estimular otras zonas erógenas de la mujer, como el cuello y las orejas.

Contras: es una postura difícil de mantener durante mucho tiempo (el pene puede salirse fácilmente).

Posiciones sexuales para las mujeres embarazadas

La postura del perrito

La mujer está a cuatro patas en la cama, con las piernas separadas, y el hombre detrás de ella, de rodillas.

Pros: resulta ideal cuando a la mujer le empieza a molestar el peso de su pareja y quiere proteger la barriga de los movimientos demasiado enérgicos.

Contras: buena parte del peso de la pareja recae sobre los brazos de ella. Para que esta postura resulte más agradable, es mejor apoyar las rodillas en un cojín.

Posiciones sexuales para las mujeres embarazadas