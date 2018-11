Posiciones sexuales más placenteras para cuando estas en tus días.

Cuando llega nuestro periodo menstrual, en la mayoría de las ocasiones es muy incómodo y no solo por los cólicos, también porque nos sentimos más inflamadas, pero esto no es motivo para dejar de tener sexo con nuestra pareja por lo que sugerimos algunas posiciones que te harán disfrutar la intimidad aun en tus días. ¡Que no sea un impedimento!

Que el estar en tus días no sea un impedimento.

Expertos en la materia mencionan que hay algunas posiciones sexuales que puedes practicar durante la menstruación sin sentirte incómoda y son las siguientes.

El balancín

En esta posición deberás pedirle a tu pareja que se siente boca arriba con rodillas dobladas mientras se apoya con las palmas de sus manos. Colócate encima de él con la misma postura de manera que sus genitales queden perfectos para la penetración.

El balancín.

De a perrito pero de pie

Esta postura sexual la pueden hacer durante la regadera y será estupenda para ti porque además de aliviar los cólicos, también es una buena oportunidad para que con ayuda del agua también les sirva como estímulo.

De a perrito pero de pie.

El abrazo de Morfeo

Para esta posición deberás recostarte boca arriba con tus piernas dobladas hacia atrás y dile a tu novio que se siente debajo de ti para poco a poco ir levantando tu cadera hasta que quede a la altura de la suya para que su zona pélvica roce con tu clítoris. Él debe abrazarte por la cintura para llevar el ritmo de la penetración.

El abrazo de Morfeo.

Posición del ventilador

Las rodillas en el borde de una silla y los brazos cruzados apoyados en el respaldo, dando así la mujer la espalda a su pareja. El hombre la atrae contra él, metiendo las manos entre las piernas de ella, que tiene las piernas ligeramente separadas, para acariciarle el clítoris y penetrarla seguidamente.

Se produce una penetración profunda, y una buena estimulación de la vagina y del punto G. Así mismo, el hombre puede acariciar durante la penetración el pecho de su pareja. La postura del ventilador permite tanto el coito anal como vaginal.

Contra la pared

El hombre coge a la mujer en brazos sujetándola por las nalgas. Ella rodea al hombre con sus piernas a la altura de la cadera, y para ayudar a sujetar su peso coloca los pies contra la pared.

Contra la pared.

Esta postura requiere un poco de fuerza por parte del hombre, pero el resultado merece la pena. Además, está la emoción que produce hacerlo en un lugar diferente

El acurrucamiento

Dile a él que se siente a la orilla de la cama. Tú deberás sentarte sobre él de manera que queden parejas sus caderas para comenzar la penetración. Asegúrate de abrazar fuertemente con tus piernas su cintura para evitar que caigas de pompas al precipicio, también pídele que te abrace con sus brazos para marcar el ritmo de la penetración.

El acurrucamiento.