Posiciones sexuales en el EMBARAZO: 4 dudas que los hombres tienen

¿Qué dudas tienen los hombres sobre las posiciones sexuales durante el embarazo?, el estudio “Comportamiento Sexual de Varones en el Embarazo: Casos de la Ciudad de México” revela cuáles son los miedos de los varones y resuelve 5 de los tabúes que se tiene sobre el sexo durante la gestación, ¡no te lo pierdas!

El estudio fue realizado por la Universidad Nacional Autónoma de México en el 2010, y revela que muchos hombres están desinformados acerca de sí es bueno o no tener sexo cuando las mujeres están embarazadas.

¿La mujer ya no querrá tener sexo?

La respuesta es no, claro que hay trimestres donde puede reducirse un poco el apetito sexual debido a la gravidez del embarazo, pero no siempre es así, todo depende de la mujer y cómo sea la comunicación de la pareja, pues hay quienes incluso unos días antes del nacimiento de su hijo seguía teniendo sexo.

Respecto a las posiciones sexuales, cómo parejas se deben adaptar a unas que sean cómodas para ambas partes.

¿Se puede tener sexo anal o es peligroso?

Los expertos de la UNAM aseguran que no lo es, pues, aunque hay casos muy especiales donde el médico recomienda suspender las relaciones sexuales, tener sexo con una mujer embarazada no es peligroso para el bebé, ya que este está protegido por los músculos del útero y por el líquido amniótico, así que ¡no!, una posición sexual no puede hacer que el bebé nazca prematuramente.

¿Se puede hacer la posición sexual “el misionero”?

Los hombres tienen miedo de lastimar al bebé con las posiciones sexuales, pero en realidad todo está permitido siempre y cuando la pareja esté cómoda, y eso implica poner en práctica las posiciones sexuales que acostumbran, y se irán adaptando a nuevas según los cambios en el cuerpo de la mujer lo permitan, algunas posiciones recomendadas son:

Cara a cara “de ladito”

Misionero modificado

Mujer encima del hombre

Cara a cara en una silla o sillón

Mujer tumbada sobre el hombre

Hombre por detrás

¿El bebé nace antes si hay sexo?

La cantidad de oxitocina que se produce con el orgasmo femenino no es suficiente para provocar el parto, aunque hay parejas que cuando el útero y el feto están listos para el alumbramiento tienen sexo, y este ha sido determinante para que el nacimiento fuera más rápido.

Es importante mencionar que la mujer puede tener sexo en diversas posiciones sexuales e incluso puede practicar la masturbación siempre y cuando se sienta cómoda con ella y su embarazo sea saludable, de ahí que debe estar en comunicación con su médico, así que no tengas miedo, tener relaciones sexuales con una mujer embarazada no es malo, mucho del miedo que tienen los hombres al respecto surge de la desinformación.

Con información de sipse.com