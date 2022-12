Posiciones del kamasutra ideales para mujeres

El Kamasutra es un excelente manual que te ayuda a explorar nuevas posiciones sexuales para que ambos lleguen al orgasmo.

En esta ocasión te hablaremos sobre las mejores posturas para que la mujer disfrute al máximo con su pareja ¡la volverás loca!

En La Verdad Noticias te compartimos estos tips para aumentar el placer femenino en la cama.

Posiciones del kamasutra más placenteras para mujeres

Posiciones para disfrutar del sexo.

Borde de la cama.

Esta posición sexual es perfecta cuando se quiere una penetración profunda pero tocando suavemente el clítoris; lo cual es una combinación muy placentera.

Recuesta a tu pareja de espaldas en la cama, con la cadera justo al borde, alza sus piernas y penetra hasta el fondo; todo mientras acaricias sus piernas.

Alineación coital.

Esta técnica es mejor para estimular el clítoris y rápidamente llegar a un orgasmo femenino, se trata de una versión del misionero.

Junta las piernas de la mujer mientras tú las abres para mantener el equilibrio, luego penetra con fuerza para estimular el conocido “monte de Venus”, es decir, el tejido graso que cubre los huesos pélvicos y que se encuentra bajo la piel.

Aunque no se tiene una penetración muy profunda, pues el pene apenas entra 2.5 cm, es suficiente para lograr un gran placer.

La amazona.

Esta es una postura sexual que requiere de experiencia en el acto, esfuerzo y flexibilidad; pero te aseguramos que será de tus favoritas cuando las pruebes.

Recuéstate sobre la cama, la mujer debe montarte y comenzar a “cabalgar” sobre ti; tú con tus piernas la rodeas para afianzar la penetración.

Domingo por la tarde.

Esta última posición te permite tener acceso absoluto al clítoris de ella: la mujer se acuesta boca arriba y sube una pierna, que apoya en tu hombro. La otra pierna estará entre tus extremidades inferiores

Procede a penetrar y disfrutar de su placer.

Consejos para alcanzar el orgasmo femenino

Relájate y disfruta.

Llegar al orgasmo puede ser algo complicado, pero no imposible. En ocasiones no se trata del largo del pene, sino de otros factores que influyen para no llegar a ese máximo placer.

Te dejamos unos consejos para conseguirlo:

Dedica más tiempo al juego previo.

Estimula el clítoris durante el sexo vaginal.

Practica con ejercicios de Kegel para fortalecer el suelo pélvico.

Usa lubricante.

Explora tu cuerpo antes del coito.

Estimula tu mente.

¿Estás lista para tener el mejor orgasmo de tu vida?

