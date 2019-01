Posición perfecta para tener sexo por primera vez.

Si no has tenido sexo y es tu primera vez, hay una posición que es perfecta para este momento, incluso si ya tienes experiencia en el tema, es una de las favoritas de las mujeres, así que pon mucha atención y ponla en práctica.

La mejor posición para tener sexo por primera vez.

Tener sexo por primera vez con alguien nuevo puede parecer a veces a saltar en un abismo. No tienes la confianza que quisieras, tienes una mezcla extraña de sentimientos hacia lo desconocido y la falta de experiencia con esa persona te hace sentir inseguro. Además, también está el hecho de que lo que funciona con una pareja no lo hace con otra.

De acuerdo a El Confidencial quien se puso en contacto con varias mujeres para explicaran cual es la postura preferida cuando van a tener relaciones sexuales por primera vez y que ellos sepan qué deben hacer cuando tengan este primer encuentro.

El misionero.

La mayoría de las mujeres respondieron que “el misionero” es la mejor posición para tener sexo por primera vez, pero se referían a cuál era más cómoda para perder la virginidad. Al aclarar cuál es la que ellas eligen para un encuentro fugaz con alguien, la cosa cambiaba en la mayoría de los casos.

Lo importante es disfrutarlo.

Esta posición sexual es la más sencilla y donde sabes seguro que vas a disfrutar. Además, hay muchas posibilidades. Tenemos en la cabeza que esta postura solo es de una forma, pero hay variedades en las que las chicas sentimos mucho más placer y se vuelve increíble.

A veces es mejor así.

Otra de las cosas que ellas revelaron es que disfrutar es lo más importante y a veces es bueno que las pongan boca abajo o mirando a la pared, es lo que me apetece porque así no le ven la cara y si la cosa no funciona bien y no les gusta lo que está haciendo no tendrán que acordarse mucho.