¿Por qué tu cerebro te impide hacer ejercicio? Somos flojos por naturaleza

¿Cuánto tiempo llevas repitiéndote que necesitas hacer ejercicio? Si ya han pasado días, semanas o incluso meses y simplemente no te has podido convencer de realizar alguna actividad física, no es tu culpa, sino la de tu cerebro. Estudios científicos aseguran que somos flojos por naturaleza.

De acuerdo con el investigador postdoctoral de la Universidad de Columbia Británica, Matthieu Boisgontier, al cerebro le cuesta mucho trabajo deshacerse de los hábitos de una vida sedentaria.

En el estudio, que se publicó en la revista Neuropsychologia, se analizó la actividad cerebral de 29 participantes que debían mirar imágenes de actividad física o inactividad física, mientras alejaban sus avatares de las primeras imágenes. Posteriormente debían realizar el mismo procedimiento, pero ahora con las segundas imágenes.

Los resultados fueron interesantes. Boisgontier y sus colegas descubrieron que así como los voluntarios se movían más rápido hacia las imágenes de actividad física, realizaban una mayor actividad cerebral para alejarse de las imágenes de inactividad, es decir, al cerebro le costaba más trabajo alejarse de las imágenes sedentarias.

¿Por qué tendemos a caer en el sedentarismo?

Según explica el experto, los comportamientos sedentarios se remontan a los instintos de supervivencia que hace miles de años nos permitían conservar nuestra energía para realizar las actividades más demandantes o cruciales para la vida.

“Nos permitió ser más eficientes en la búsqueda de alimentos y refugio, competir por parejas sexuales y evitar los depredadores".

Por lo tanto, no es nuestra culpa si nuestro cerebro se siente más atraído por el sedentarismo, pero sí es importante trabajar para reprogramarlo y llevar un estilo de vida más saludable.

De acuerdo con la American Heart Association, 150 minutos de ejercicio moderado a la semana, es decir, 30 minutos diarios de lunes a viernes, son más que suficientes para mejorar nuestra salud, y según Daniel E. Liebman la mejor manera para lograrlo es “engañando” al cerebro y realizando una actividad física que nos guste y se sienta más como un juego.

