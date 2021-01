¿Por qué te daría COVID-19 después de recibir la primera dosis de la vacuna?

Kendall Wilson recibió su primera dosis de la vacuna Moderna contra el COVID-19 en Nochebuena. Al día siguiente, el gerente de la oficina de 31 años de un servicio de atención médica domiciliaria en Texas asistió a una reunión festiva de ocho personas.

Medios locales informaron que despues de la reunión, el hombre dio positivo al coronavirus aproximadamente una semana después.

“De hecho pensé que estoy bien, no lo voy a conseguir. No me va a pasar a mí. Y luego, dije, 'Hablé demasiado pronto' ”, dijo Wilson al medio.

Es la misma historia que comparten algunos otros trabajadores de la salud y que ha generado dudas sobre la vacuna en las redes sociales.

Pero el caso de Wilson no es anormal. Ninguna de las vacunas disponibles ofrece una protección del 100% contra el coronavirus, y la protección que ofrecen no aparece de inmediato.

Además, tanto las vacunas Pfizer-BioNTech como Moderna requieren dos dosis, lo que significa que las personas no tienen la máxima inmunidad al COVID-19 después de su primera dosis.

“Por lo general, el cuerpo tarda algunas semanas en desarrollar inmunidad (protección contra el virus que causa COVID-19) después de la vacunación”, dicen los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

"Eso significa que es posible que una persona pueda estar infectada con el virus que causa COVID-19 justo antes o justo después de la vacunación y aún así enfermarse".

La primera dosis contra el COVID-19 no te salvará del virus.

Primera dosis contra COVID-19 no salva del virus

Nicole Iovine, experta en enfermedades infecciosas y epidemióloga jefe del hospital de la Universidad de Florida Health, dijo que el sistema inmunológico de una persona promedio puede tardar entre 10 y 14 días en producir suficientes anticuerpos para proporcionar una defensa contra el coronavirus.

"Cada día que pasa, la posibilidad de que te infectes disminuye un poco", dijo Iovine. "Cualquier persona individual puede hacer que una respuesta inmune sea más rápida o más lenta que el promedio".

Al caso de infección de Wilson después de una primera dosis se suma otro de una enfermera del sur de California que comenzó a sentir síntomas de COVID-19 seis días después de recibir la primera ronda de vacunación, dando positivo dos días después, según ABC7.

"Supongo que estuvieron expuestos justo antes de recibir la vacuna y no mostraban síntomas todavía o justo después", dijo al medio la Dra. Amy Herold, directora médica del Centro Médico Queen of the Valley de Napa.

También están apareciendo casos de personas que se enferman después de su primera dosis porque las vacunas requieren dos dosis para una máxima protección.

El Dr. William Gruber, vicepresidente senior de Investigación y Desarrollo Clínico de Vacunas Pfizer, le dijo al New York Times en diciembre que la eficacia de su vacuna es de aproximadamente el 52% después de la dosis uno y aproximadamente el 95% después de la dosis dos.

La vacuna Moderna tiene una tasa de eficacia del 94% después de ambas dosis. Esto significa que hubo una reducción del 94% de la cantidad de casos que esperaría ver si los participantes del ensayo clínico no hubieran sido vacunados.

Pero los funcionarios de la Administración de Drogas y Alimentos de EE. UU. Dijeron que los datos sobre la primera dosis de ambas vacunas "comúnmente se malinterpretan", según un comunicado publicado el lunes.

"En los ensayos de fase 3, el 98% de los participantes del ensayo Pfizer-BioNTech y el 92% de los participantes del ensayo Moderna recibieron dos dosis de la vacuna en un intervalo de tres o cuatro semanas, respectivamente", dijo el comisionado de la FDA, Dr. Stephen Hahn y el jefe de la división de vacunas de la FDA, el Dr. Peter Marks, dijeron en el comunicado.

“Los participantes que no recibieron dos dosis de la vacuna en un intervalo de tres o cuatro semanas generalmente solo fueron seguidos por un período corto de tiempo”, por lo que los funcionarios de salud no saben cuánto tiempo o qué tan bien protege una sola dosis a los receptores.

Esta semana, los trabajadores de la salud de todo el país comenzaron a recibir su segunda dosis de las vacunas contra el COVID-19.

TE RECOMENDAMOS LEER: ¿Qué vacunas contra el COVID-19 son las más avanzadas?

Como te hemos informado en La Verdad Noticias, Más de 4.5 millones de estadounidenses recibieron su primera dosis de una vacuna contra el coronavirus hasta el 4 de enero, según un rastreador de los CDC, pero los datos sobre las segundas dosis aún no se han actualizado.

Nueva cepa de COVID-19 continúa extendiéndose por el mundo. Síguenos en Google News y entérate de todos los detalles.