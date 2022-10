¿Por qué sube el colesterol si no como grasas?

Cuando nuestros niveles de colesterol son altos en los exámenes a pesar de que consumimos poca grasa, es porque nuestro propio cuerpo es el que lo está produciendo a raíz de los alimentos que estamos consumiendo, pues recordemos que no solo las grasas lo producen.

No por nada en el mundo podemos encontrar a personas con aparente obesidad cuyo colesterol está en sus niveles adecuados y personas delgadas que tienen colesterol, al final del día, lo primordial siempre será mantener una alimentación balanceada, hacer ejercicio constantemente y por supuesto, realizarse chequeos cada 4 a 6 años.

¿Por qué sube el colesterol si como sano?

¿Por qué sube el colesterol si como sano?

Si consideras que comes lo suficientemente sano y aún así tus niveles de colesterol son más altos de los que esperas, debes de descartar con tu médico de confianza que no estés teniendo algún problema genético que te lo ocasione, así como la posibilidad de tener alguna otra enfermedad que cause que tu cuerpo produzca más lípidos de los necesarios.

Te puede interesar: ¿Qué es el colesterol?

¿Qué alimentos te hacen subir el colesterol?

¿Qué alimentos te hacen subir el colesterol?

Además de los alimentos con evidente grasa como lo son las carnes rojas, hay otros que también te pueden subir el colesterol, algunos de ellos son los alimentos procesados, la repostería, el exceso de huevos, camarones, productos lácteos, la margarina, las galletas saladas y las papas fritas, sin olvidar que el consumo sin moderación de alcohol, también aumenta el colesterol HDL y los niveles totales de colesterol.

¿Cómo bajar el colesterol en la sangre rápido?

¿Cómo bajar el colesterol en la sangre rápido?

Para bajar el colesterol de la sangre de una manera rápida y efectiva, tienes que realizar ejercicio continuamente, alimentarte con frutas y verduras, eliminar o reducir tu ingesta de embutidos, postres y alcohol, consumir legumbres al menos dos veces por semana, comer pescados magros, dejar de comer comida rápida y comer carne roja solo una vez a la semana.

A su vez, tal y como te estamos informando en La Verdad Noticias, tienes que descartar con tu médico que no tienes alguna enfermedad que te esté volviendo más propenso a tener un colesterol alto, como el lupus, hipotiroidismo, diabetes, entre otros.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

¡Síguenos en nuestra cuenta de Instagram!