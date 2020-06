¿Por qué son tan atractivos los virgos?

En un mundo donde la contingencia por el coronavirus ha modificado la vida de todos, el amor, la identidad de género y el orgullo de ser parte de una comunidad en pie de lucha por sus derechos, han tenido que buscar otras formas de expresarse. Este año será el primero desde que el 28 de junio de 1970 se celebró en Nueva York la primera marcha del orgullo gay de la historia, en el que las calles no se pinten con los colores del arcoiris y la diversidad que dan rostro a las siglas LGBTTTIAQ+. Las marchas, manifestaciones y múltiples actividades que simbolizan la búsqueda de igualdad y respeto, se han transformado en un grito unísono y digital, pues será a través de un un festival vía streaming donde @thalia —considerada una de las reinas de la cultura LGBT+— dará el banderazo de inicio. Estarán cantantes y grupos musicales como @jesseyjoy, @melaniecmusic, @oficialov7 , @danielaspalla, @reneegoust, @playalimbo. Habrá show y risas con Mentiras y Mentidrags. Entre acto y acto se podrán escuchar comentarios de actrices, actores, comediantes, activistas e influencers miembros y aliados de la comunidad. Todo esto dará inicio a las 12 horas (tiempo del Centro de México) por el canal de YouTube de Marcha LGBT CDMX. . . . . #lgbt #pride #loveislove #lgbtcommunity #pride2020 #pridemonth #respeto #diversidad #mexicana #inclusion #orgullo #amor #junepridemonth #lgbtq�� #gay #loveislove #laverdadnoticias #elorgullopermanece #alertaarcoiris #marchadelorgullo #equalrights

