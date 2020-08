¿Por qué se nos pone la piel de gallina? Esta es la verdadera razón

Van por diferentes nombres: piel de gallina o carne de gallina.

El término médico es cutis anserine (cutis significa piel y anser significa ganso). Supongo que la similitud en la textura está demasiado cerca de la piel de gallina para ignorarla. Otros términos médicos para la piel de gallina son horripilación, piloerección o reflejo pilomotor.

Cada uno de estos términos describe un cambio temporal en la piel de suave a irregular, que se desarrolla con mayor frecuencia después de la exposición al frío.

Muchas personas asocian la piel de gallina con el miedo, o quizás con mayor precisión, con el horror. Quizás es por eso que una popular serie de historias de terror para niños de R.L. Stine publicadas en la década de 1990 se llamaba Goosebumps.

¿Alguna vez se preguntó por qué se da la piel de gallina? ¿Sirve para un propósito? ¿Por qué se desarrolla cuando tenemos miedo?

Los humanos usan la fra "piel de gallina", pero ¿qué significa?

¿Qué son los escalofríos?

La piel de gallina es el resultado de músculos pequeños que se flexionan en la piel, haciendo que los folículos pilosos se eleven un poco. Esto hace que los pelos se erijan. La piel de gallina es una reacción involuntaria: los nervios del sistema nervioso simpático, los nervios que controlan la respuesta de lucha o huida, controlan estos músculos de la piel.

En el reino animal, un animal amenazado tiene una reacción similar, lo que hace que la piel se hinche un poco. Esto hace que el animal parezca más grande y más peligroso.

Quizás el ejemplo más dramático es el puercoespín, que infla sus plumas al sentir el peligro. Esto puede hacer que un adversario amenazante lo piense dos veces antes de atacar.

Eso puede explicar por qué el sistema nervioso simpático controla la piel de gallina: el reflejo está vinculado a la respuesta de lucha o huida.

Los investigadores que estudiaron ratones recientemente relacionaron la piel de gallina con la regeneración del cabello y los folículos capilares. Parece que los nervios conectados a los pequeños músculos responsables de la piel de gallina también se conectan a las células madre del folículo piloso, que son las células responsables del crecimiento del cabello.

Entonces, en respuesta al frío, el nervio le dice a los pequeños músculos de la piel que se contraigan (causando piel de gallina) y el mismo nervio activa las células madre del folículo piloso para el crecimiento de cabello nuevo.

¿Para qué sirven los escalofríos?

La piel de gallina puede ayudarlo a conservar el calor cuando está expuesto al frío. Pueden hacer esto de varias maneras.

Al igual que con los músculos más grandes, la contracción de los músculos de la piel (llamados arrectores pilorum) genera calor.

Los folículos capilares elevados cierran los poros de la piel.

Los pelos de pie atrapan una capa de aire cerca de la piel, reteniendo el calor corporal.

Cada uno de estos podría ser más importante para los animales peludos que para los humanos. De hecho, no está claro cuán importante es la piel de gallina en los humanos. Por ejemplo, si no pudiera formar piel de gallina, no significaría necesariamente que tenga problemas con el control de la temperatura.

La piel de gallina puede ser uno de esos restos de nuestros antepasados evolutivos (como el cóccix o coxis) que no tienen un propósito importante.

El nuevo descubrimiento que relaciona la piel de gallina con las células madre del folículo piloso podría explicarse como una respuesta a largo plazo al frío, al menos para los animales con piel: a corto plazo se les pone la piel de gallina (o el equivalente animal) para conservar el calor y la piel más gruesa.

Piel de gallina: más que solo tener frío

La mayoría de las personas asocian la piel de gallina con situaciones desagradables, como sentirse particularmente frío o tener miedo. Sin embargo, hay más que eso. Los arrectores pilorum están conectados al sistema nervioso simpático, y el sistema nervioso simpático recibe información de muchas partes del cerebro, incluidas las relacionadas con la motivación, la excitación y la emoción.

Entonces otros estímulos pueden causar escalofríos, por ejemplo:

Escuchar música o ver arte que es particularmente conmovedor o que te absorbe por completo (es por eso que podrías decir "me dio escalofríos")

Temor

Orgullo

Emoción

Miedo

Piel de gallina y enfermedad

Aunque es raro, la piel de gallina puede ser un signo de un trastorno convulsivo llamado epilepsia del lóbulo temporal, un trastorno del sistema nervioso simpático u otros trastornos cerebrales.

También son comunes durante la abstinencia de heroína u otros opiáceos. De hecho, una explicación del origen de la expresión "dejar el pavo frío" es que la piel de gallina que se desarrolla durante la abstinencia de heroína imita la carne del pavo frío.

Verás la piel de gallina con más frecuencia cuando tienes frío. Pero no se sorprenda (ni tenga miedo ni se sorprenda) si aparecen en otros momentos.

Son un fenómeno universal pero poco comprendido, pero nuestra comprensión está mejorando.

Y el reciente descubrimiento que relaciona la piel de gallina con la regeneración del folículo piloso podría conducir a algo más que una mejor comprensión de la piel de gallina; Podría conducir a nuevas formas de combatir la calvicie o mejorar la cicatrización de los tejidos.

En los humanos, es posible que la piel de gallina desaparezca gradualmente en los próximos siglos como ocurre con otros restos de evolución, como el coxis o las muelas del juicio.

O pueden desempeñar un papel más importante de lo que actualmente entendemos y continuar desconcertando en los años venideros.