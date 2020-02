Por qué se le llama Superluna de Nieve. (Foto cortesía ABC)

Seguramente has escuchado sobre la Superluna de Nieve, y una pregunta se te ha venido a la cabeza: ¿Por qué le dicen así? y por ello aquí te explicaremos la razón de este nombre; será de gran ayuda puesto que se podrá apreciar este fin de semana.

Por qué se le dice Superluna de Nieve

La razón es muy sencilla, simplemente por que normalmente aparece al mismo tiempo que se presentan las fuerte nevadas en esta estación del año en el hemisferio norte.

De acuerdo con la NASA, la Superluna de Nieve dura tres días, en donde podremos disfrutar este hermoso fenómeno en la noche del 7 de febrero hasta la mañana del lunes. Un punto muy importante y que te será de gran ayuda cuando disfrutes de este espectacular evento, es el que en términos de brillo, entre la tarde del sábado y las primeras horas del domingo, llegará a su punto máximo, en cuando a brillo.

Cabe mencionar que después de esta Superluna de Nieve, no habrá otra hasta el 9 de marzo, por lo que convendría no perderse esta , y por qué no estar atentos para la siguiente, puesto que es un momento inigualable, y bien valdría la pena que destines algo de tu tiempo para poder apreciarla.

Por qué ocurre la Superluna de Nieve

Como comentamos anteriormente, esto ocurre porque normalmente “aparece al mismo momento que las fuertes nevadas en esta época del año en el hemisferio norte”; información RT en Español.

De igual forma la Superluna de Nieve se genera cuando la luna llena está en su sitio más cercano a la Tierra, por lo que puede parecer que es más brillante y por ende más grande que una luna llena.

Así que no te puedes perder por nada del mundo este fenomenal espectáculo que nos brinda la naturaleza.

