¿Por qué nos sentimos atraídos a la desnudez?

Es cada vez más común ver cuerpos desnudos incluso en la televisión abierta. A pesar de tratarse de un recurso sobreexplotado, la desnudez es un ingrediente que continúa vendiendo y aún a través de los años, sigue atrayendo el interés y el morbo del espectador, pero ¿por qué?

De acuerdo con el experto en sociología Francesc Núñez, esto se debe a que “nos sentimos atraídos por el erotismo, existe una identificación clara del cuerpo desnudo con el sexo”. Y es una respuesta un tanto lógica, pues en la actualidad, la sexualidad y la desnudez son dos mundos prácticamente compenetrados.

Sin embargo, no siempre fue así. Núñez aclara que “durante muchos siglos, el cuerpo desnudo no llamaba la atención, no resultaba atractivo socialmente”, y de hecho, si retrocedemos algunas décadas en el tiempo, apenas en los 60 el nudismo era prácticamente una forma de protesta y rebelión.

“La contracultura de los años sesenta y setenta fomenta el mostrarte de forma natural, tal y como eres, sin artificios sociales, sin la ropa que te anula y te impone unas reglas”.

Pero si vamos aún más atrás, podemos recordar que durante la edad media dejar a alguien sin ropa y obligarlo a caminar por las calles era considerado una tremenda humillación y se asociaba con la pobreza.

Entonces, ¿por qué en la actualidad el desnudo genera morbo? Dos palabras: cultura y religión. De acuerdo con la antropóloga y experta en nuevas tecnologías e innovación, Trina Milan, la religiones monoteístas son las que han instaurado esta construcción para “proteger a la mujer y controlar lo más sagrado, la procreación”.

Por lo tanto, frente al tabú emerge la fantasía y es así que la exhibición de la desnudez genera erotismo y morbo, sin embargo, si lo comparamos con diferentes culturas del Pacífico, “la desnudez está bien vista, con naturalidad, porque no existe esta concepción de propiedad del hombre hacia la mujer y la procreación”, añade Milan.

No obstante, cabe agregar que como toda construcción social, la desnudez también está sujeta a las modas y aunque hace algunas décadas se apreciaba más la insinuación y la semidesnudez al cuerpo enteramente desnudo, la psicóloga clínica y sexóloga del Instituto de Urología Serrate y Ribal, Carme Sánchez Martín, comenta que existen matices y básicamente todo depende de los gustos.

“¿Nos atrae sexualmente la desnudez? Sí, nos atrae la visión parcial o total de los órganos genitales femeninos o masculinos o unos pechos. Pero la respuesta tiene matices, porque alrededor de la sexualidad hemos construido el erotismo; puede atraer más la insinuación que la desnudez integral”

