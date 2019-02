¿Por qué nos resulta tan difícil bajar de peso?

Bajar de peso no es fácil, y no sólo por el simple hecho de que nos “castigamos” con la comida y evitamos a toda costa consumir todo aquello que nos encanta, sino porque nuestro cuerpo no nos lo permite.

Suena bastante fácil, sólo es cuestión de gastar más calorías de las que se consumimos, pero en realidad nuestro cuerpo activa mecanismos de defensa que no lo permiten. ¿Por qué? por la simple razón de que no le gusta perder energía.

De acuerdo con varios portales de divulgación científica, nuestro cuerpo tiende a quedarse con el peso que tiene, así que cuando lo sometemos a una reducción de calorías, lucha por mantenerse.

En este proceso las hormonas juegan un papel muy importante, pero en realidad existen otros varios factores que interfieren y hoy te hablaremos de ellos.

Razones por las que te es tan difícil bajar de peso.

Hormonas

Leptina. La leptina se encuentra en las células grasas y cuando estas reducen, el hipotálamo lo interpreta como inanición. Posteriormente le manda señales al cuerpo para que coma más.

Grelina. La grelina, que regula el apetito, le pide al cerebro que haga mayores ingestas.

Insulina y amilina. La insulina, que regula el azúcar en la sangre, y la amilina, que aporta una sensación de saciedad, al igual que las hormonas anteriores, sirven para decirle al cerebro que tienes hambre.

Eficiencia energética

Cuando comienzas a ingerir menos calorías, el cerebro advierte al cuerpo sobre una carencia energética, lo que provoca que los órganos y los músculos gasten menos energía. O sea que mientras menos comes, más trabajo te cuesta quemar calorías.

La memoria del cuerpo

Si no te pareció suficiente tener a las hormonas como locas diciéndole al cerebro que tienes hambre, y a los órganos y músculos trabajando de forma más eficiente que nunca para que no quemes tantas calorías, ¡tu cuerpo tiene una excelente memoria!

Sí, aunque a ti se te olvide todo, tu cuerpo recuerda muy bien ciertos patrones y aún cuando ya has abandonado la dieta, las hormonas le siguen diciendo al cerebro que tienen hambre y tu cuerpo continúa con la eficiencia energética, así que las probabilidades de un horrible “rebote” son altas.

Además, los genes, el tipo de comida e incluso factores externos pueden influir en la dificultad o facilidad para bajar de peso. ¡Así que deja de sufrir y mejor acude con un especialista!