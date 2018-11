¿Por qué nos gusta leer?| Photographer: Vladimir Nikulin

La bookbloguer de Leamos un poco, Marisol Iturríos nos platica todo lo referente al Día Nacional del Libro que se celebra el día de hoy en México.

De acuerdo con datos del INEGI 45 de cada 100 personas leyeron al menos un libro en los últimos 12 meses, y el 40% de los mexicanos no tiene libros de ningún tipo en casa.

Era 12 de noviembre de 1979, cuando el entonces presidente José López Portillo decretó este día como el Día Nacional del Libro, pero ¿Por qué escogió este día? El ex mandatario lo hizo en conmemoración al natalicio de la escritora novohispana Juana Inés de Asbaje y Ramírez de Santillana, mejor conocida como Sor Juana Inés de la Cruz, defensora del derecho a leer y estudiar.

Sor Juana Inés de la Cruz.

Cuando sor Juana era niña se mudó junto a su madre a la hacienda de su abuelo, ahí descubrió su biblioteca, como ella sabía leer desde los tres años no dudó en tomar un libro y fue en ese momento que su amor por la lectura despertó. Hoy a 323 años de su fallecimiento, celebramos su legado con un post especial.

Para muchos de nosotros la lectura es un hábito más en nuestro día a día, así como hacer ejercicio, pasear al perro, lavarnos los dientes, claro que tenemos la lectura del saber y del placer. Muchas veces estamos tan inmersos en el mundo estudiantil o laboral que leemos solamente para obtener conocimientos, pero también hay libros para entender, esos que te cambian la manera de percibir el mundo, que cuando lo terminas, jamás vuelves a ser la misma persona.

Podríamos decir que leer es un acto de egoísmo humano, un ensimismamiento ya que con cada palabra te pierdes en tus pensamientos, sentimientos, miedos y sueños. Y una vez que te atrapa una historia, no te deja ir, es como si una enredadera invisible se tejiera entre el libro y tu, y cuando lo terminas sientes esa necesidad por volverlo a experimentar.

La lectura es algo tan íntimo, que no importa que tengas cincuenta personas al rededor tuyo, es que TU ya no estas "ahí", te hace reflexionar, despiertas mentalmente y el clímax viene cuando ves tu reflejo en esas hojas, te identificas con el personaje, con la experiencia, con la alegría y el sufrimiento... muchas veces crees que sostienes un espejo; aunque ese reflejo sea ficticio, lo sientes, te emociona, ríen juntos, lloran, celebran, son tan parecidos, que casi adivinas sus pensamientos. Pero no siempre te ver a ti en la historia, a veces esta tu mejor amiga, de tu peor enemigo, de tu novio, tu ex, tu jefe.

Muchas veces escuchamos la frase: "leer te hace ser mejor persona", y no creo que sea del todo cierto, lo que si estoy segura es que empiezas a plantearte las cosas desde diferentes perspectivas, y de pronto aprendes a tener mas empatía, cosas que tu jamás harías, que antes hubieras criticado sin piedad ahora las llegas a entender o al menos a respetar, ves como empiezas a comprender porque María Galera soportó tanto sufrimiento por estar a lado de su esposo en Un Burka Por Amor, Reyes Monforte, o como Edmundo Dantés el Conde de Montecristo pudo vivir tantos años con rencor.

Lees no para "no aburrirte", ni porque "amplías tu vocabulario" leemos porque es nuestro placer, porque nos adentramos en un mundo donde somos muchas personas, porque somos libres de sentir todo y nada. Podemos aprender, o no, porque cada libro es distinto no todo se trata de reflexión, o encontrar el nuevo Tolstoi. Leer, como ya dije no nos hace mejor o peor personas, solo nos hace ver el mundo de una manera diferente.

En términos médicos, las personas que tienen el hábito de leer tienen 2.5 veces menos probabilidad de padecer Alzheimer. Además, cada vez que lees un libro, tu cerebro reserva un espacio para la información que estas recibiendo con la lectura, con lo que tu memoria se verá fortalecida. Ayuda a reconocer patrones dentro de la escritura, lo que puede convertirte en una persona mas crítica con la realidad que te rodea.

De acuerdo a un estudio realizado por Pew Research Center, muchas personas que teniendo la capacidad para leer, prefieren no hacerlo porque no les gusta. A muchos nos apasiona la lectura, a otros la información que puedan extraer de éstos y algunos solo es por diversión o entretenimiento. De los lectores el 26% lo hace por aprendizaje y el 15 por ciento de los lectores es para escapar de la realidad.

En promedio los mexicanos leemos 5 horas a la semana, pero esto no suena tan alentador cuando esta cifra esta integrada por periódicos, revistas y tiempo en internet. Pero ¿por qué hay tanta gente en México a la que no le gusta leer? Las razones son variadas:

No nos inculcaron el hábito de la lectura desde pequeños, ya sea con el ejemplo o leyéndonos libros;

Lecturas por asignación u obligación en la escuela;

Experiencias poco atractivas con otros libros;

No han encontrado el libro indicado;

Géneros que no eran de tu interés o no iban de acuerdo a tu edad;

Tener la falsa idea que leer es aburrido.

Por esta razón, en el marco de la celebración número 39 del Día Nacional del Libro, invito a los adultos a fomentar este hábito en los mas pequeño, los libros como bien ha dicho Benito Taibo “son herramientas transformadoras de la sociedad que te cambian todos los días y para mejor”. Acérquense a su biblioteca mas cercana, recuerden que no hay persona mas peligrosa, que la que lee.

Buenas lecturas.

