¿Por qué no puedo llegar al orgasmo?: Anorgasmia

Si tienes suficiente estimulación, pero aún así no logras el orgasmo, podrías estar sufriendo de anorgasmia y se trata de una disfunción sexual que te impide tenerlo. este trastorno existe tanto en hombres como en mujeres, pero en estas últimas es más común, haya o no relaciones sexuales.

Según un estudio, apenas un 18,4% de las mujeres llega al orgasmo sólo a través del coito; normalmente necesitan estimulación del clítoris. Pero tener pene tampoco garantiza que todo vaya rodado: en un estudio publicado en el Journal of Sexual Research, un cuarto de los hombres afirmó haber fingido el clímax alguna vez.

Razones más comunes para no lograr un orgasmo:

Poco juego previo

A veces no tenemos tiempo de hacer un preámbulo para las relaciones sexuales, ya sea porque queremos un “rapidín”, o va a llegar alguien al lugar o están en un lugar incómodo o público. Y muchas veces no es un ambiente agradable para que se de el orgasmo, aunque hay personas que les gusta y les excita ese tipo de situaciones. Así que lo mejor es que si sabes que esas situaciones no te llevan a tener un orgasmo, sería bueno que lo consideraras con tu pareja y vieran cómo modificar el lugar o el momento.

Pensando en otras cosas

Es muy común, y más en estas épocas que uno tenga pensamientos recurrentes de problemas familiares, de trabajo, de salud o de bienestar en general, pero lo mejor que puedes hacer es que si estas en ese momento, piensa en eso, sino puedes hacerlo, es mejor que no tengas relaciones ya que terminarás frustrado.

Bloqueo

Los bloqueos suceden constantemente, sobretodo cuando tienes varios problemas encima o te presionas para tener relaciones. Si tu problema es este, puedes hacer previa meditación o hablarlo con tu pareja.

Estrés

Este va muy de la mano con el bloqueo, y es que para poder llegar al orgasmo, puedes antes tomarte un tesito, y hasta una copa de vino. Hablarlo con tu pareja y llegar a un acuerdo, tal vez y termina apapachándote.

Problemas con tu pareja

Este es un tema delicado ya que si han llegado a la situación de deber tener relaciones sexuales aún con problemas podemos estar pensando incluso hasta de tener relaciones forzadas. Muchas parejas tienen relaciones sexuales porque tienen la idea de que teniéndolas, se arreglaran las cosas y todo lo contrario, sólo las empeorarán más.

Sexo doloroso

Tal vez no es el momento de tener relaciones si sientes alguna molestia en tu cuerpo, a veces la necesidad de tener sexo es mucho mayor que las necesidades físicas, pero cuidado, podrías desatar otro tipo de enfermedades y lo mejor que puedes hacer es parar o no iniciarlas hasta que estés contigo mismo.

Medicamento que afecta tu vida sexual

Algunos medicamentos, aunque no lo creas, causan desmotivación para tener relaciones sexuales, no está mal, porque es parte de un tratamiento que tienes, pero si afecta el llegar al orgasmo, podrías más bien terminar tu tratamiento y después inclinarte por tener sexo. Recuerda: Primero tu salud.

No te conoces bien

Aunque parezca extraño, hoy en día seguimos habiendo personas que no nos conocemos del todo, y no está mal, solo es falta de experiencia. Puedes conocerte poco a poco autoexplorándote, viéndote y tocándote. Puedes hacer un ejercicio, el del espejo, colócate frente a un espejo y empieza a conocerte, a tocarte, verte y sobretodo sentir dónde tienes tus puntos focales más excitantes.

Necesitas lubricación

Muchas veces por falta de tiempo, por medicamentos que estás consumiendo o porque simplemente faltó un poco de excitación para la lubricación. Sólo puedes decirle a tu pareja que te estimule más. En cuanto a las mujeres, necesitamos un poco más de tiempo para estar estimuladas. Y si ya teniendo las relaciones no tienes lubricación suficiente, puedes parar y excitarte de nuevo. si no sirve esto, es probable que tengas sequedad vaginal.

Problemas anatómicos

Esta es una causa muy poco probable pero no por eso deja de ser. A veces a la mujer le falta un aparte del clítoris y sin que se de cuenta, puede llegar a ser la causa.

Además pueden existir otros problemas:

Experiencias negativas del pasado

No hay previa estimulación

Elementos culturales.

Problemas psicológicos.

Baja autoestima.

Educación sexual inadecuada.

Rutina.

Presencia de otras disfunciones sexuales.

Experiencias traumáticas asociadas a la sexualidad.

Control excesivo.

Identifica cuál es tu problema y si sabes cuál es, puedes hablarlo con tu pareja para que puedan salir adelante juntos y que en tu próxima relación sexual, existan muchos orgasmos.