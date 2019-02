¿Por qué no puedes confiar en tu pareja?

¿Confías en tu pareja? ¿Realmente qué es confiar en alguien? De acuerdo con la definición del Diccionario de la Real Academia Española es la “esperanza firme que se tiene de alguien o algo”. O sea que podríamos decir que es la esperanza de que esa persona este ahora y siempre para nosotros, en la forma que deseamos.

Sin embargo, cabe mencionar que estos deseos y expectativas son construidos por ambos miembros y puede que cambien con el tiempo, conforme la relación va madurando.

Ahora bien, cuando hay confianza en la relación, es más fácil resolver ciertos asuntos, pues podríamos decir que tienes nociones o crees firmemente en que esa persona: no te va a engañar, no te va a ser infiel, te va a apoyar, entre otras varias cosas más.

Pero, ¿qué pasa cuándo no confiamos? En lo personal, considero que no deberías de estar con esa persona, pues el tiempo que no está contigo es un verdadero suplicio, pero además la incertidumbre puede volverte “loco” y provocar otro tipo de pleitos y discusiones… entonces, ¿crees que vale la pena?

No obstante, existe otro lado de la moneda. Gracias a nuestras experiencias pasadas nos vamos formando un bagaje emocional y si tú has sufrido abandono o infidelidad, por mencionar un ejemplo, eventualmente pensarás que volverá a suceder.

Si te han sido infiel, es probable que te cueste más trabajo confiar en las personas, y aún sabiendo que se trata de alguien completamente diferente, es inevitable que dichos recuerdos se activen en circunstancias específicas.

Por otra parte, la capacidad e incapacidad de confiar en la pareja, también se vincula estrechamente con la relación que tenemos con nosotros mismos, pues puede que, continuando con el ejemplo anterior, creas que alguien te será infiel porque no eres suficientemente bueno, no mereces ser feliz, no mereces sentir amor, u otro pensamiento similar.

Recuerda, cuando comenzamos una relación, todos ponemos nuestras esperanzas positivas y miedos en juego, sin embargo, no debes permitir que las primeras formen expectativas irreales que te harán sentir decepcionada eventualmente, ni que los segundos afecten tu forma de vivir la relación.

Por último, cabe mencionar que si no ha habido ningún tipo de manipulación o violación a tu confianza (de ser así deberías replantearte estar con esa persona), no está de más acudir con un especialista que te ayude a trabajarlo.