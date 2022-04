¿Por qué los niños no deben tomar bebidas energéticas?

Sabemos que los niños no deben tomar bebidas energéticas, pero ¿por qué? En Matamoros, Tamaulipas se conoció el caso de Panchito, un niño de 6 años de edad que murió luego de tomar por error un vaso con bebida energética.

Niños no deben tomar bebidas energéticas

Las bebidas energéticas realmente son ¿peligrosas para los niños?

La organización Healthy Children citó un informe clínico de la American Academy of Pediatrics (AAP? donde señala que los niños no necesitan de bebidas energéticas ya que pueden contener sustancias que pueden hacer daño a los menores.

“Algunos niños están consumiendo bebidas energéticas que contienen grandes cantidades de cafeína cuando lo que quieren es simplemente rehidratarse después del ejercicio” dijo Marcie Beth Schneider, MD, FAAP, miembro del Comité de Nutrición de la AAP.

La también y coautora del informe declaró “Esto significa que están ingiriendo grandes cantidades de cafeína y estimulantes que pueden ser peligrosos para ellos”.

En el caso de la cafeína, es el estimulante más popular, pero ha sido ligada con varios efectos nocivos para la salud en los niños, tales como adversidades en el desarrollo de los sistemas neurológicos y cardiovasculares.

Por su parte, Fernando Sánchez Perales, presidente de la Sociedad Pediátrica de Madrid y Castilla La Mancha, quien ha hablado para el diario español “El País”, consideró que si bien, la cafeína en sí no es mala y tiene efectos terapéuticos, porque se usa como fármaco, en los niños no aporta ningún beneficio a los menores y no hay ninguna cantidad diaria recomendada.

El pediatra declaró sobre que los niños no deben tomar bebidas energéticas: “Más de la mitad de los menores de 18 años que han consumido en alguna ocasión una gran cantidad de estas bebidas experimentan síntomas como náuseas, vómitos, taquicardias, palpitaciones, nerviosismo”.

Consecuencias en niños al consumir bebidas energéticas

Estas son algunas de las consecuencias en los niños que consumen bebidas energéticas.

Los expertos señalan que los niños no deben tomar bebidas energéticas y de hacerlo las consecuencias a la salud pueden ser fatales y experimentar lo siguiente:

Problemas cardiacos

Arritmias

Hipertensión arterial crónica

Taquicardias y palpitaciones

Alteraciones del sueño

Irritabilidad

Baja autoestima

Psicosis

Agresividad

Tendencia a conductas de riesgo

Muerte súbita

Pero no es lo único que les puede pasar a los niños, también pueden presentar: caries, diabetes, sobrepeso y obesidad, dolores de pecho o diarreas. Además, aunque los niños no deben tomar bebidas energéticas, de hacerlo frecuentemente les puede ocasionar daños microvasculares que pueden derivar en una enfermedad renal crónica.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!