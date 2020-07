¿Por qué los médicos piden que dejes de usar toallitas húmedas para tus pompas?

Las toallitas húmedas suelen ser las favoritas de muchos, pues les sirve como herramienta para limpiar sus glúteos: se sienten como una versión más elegante y adulta del papel higiénico. Y además del factor elegante, las personas juran que los dejan completamente limpios después de defecar, creen que el método es más completo y deja las pompas más limpias de lo que lo dejaría otro método.

Mientras se escucha sobre el argumento en cuestión, un cirujano anal asegura que es hora de deshacerse de las toallitas húmedas para siempre.

Por esta razón no deberías usar toallitas húmedas

"La gente piensa que si pueden usar una toallita húmeda en su bebé, pueden usarla en sí mismas", dice Evan Goldstein, DO, cirujano anal y fundador de Future Method. Sin embargo, si bien las toallitas húmedas pueden hacerte pensar que te estás limpiando el trasero, en realidad pueden causar innumerables complicaciones con las que probablemente no querrás lidiar a largo plazo. Además de ser una preocupación ambiental importante, lo cual es un gran problema, las toallitas húmedas no son la mejor opción para la salud de su región anal.

Si usas toallitas húmedas para limpiar tus glúteos podrías tener problema en el futuro.

Al igual que la piel de su cara, su ano y su piel circundante están cubiertos de bacterias buenas y malas, que trabajan juntas para encontrar la homeostasis y mantener su trasero en óptimas condiciones. "Esto es importante, así que cuando comienzas a aumentar ese (microbioma) con toallitas húmedas, lo que sucede es que estás eliminando las bacterias buenas y el equilibrio se convierte en un problema", dice el Dr. Goldstein.

Cuando hay un desequilibrio, puede terminar con irritación, erupciones cutáneas o infecciones fúngicas o bacterianas. "Con la homeostasis en el bioma alterado, las bacterias malas comienzan a poblar hongos o irritación, lo que veo todo el tiempo", dice, y señala que un signo destacado de esto es el enrojecimiento y el malestar general. Y, por cierto: incluso las toallitas húmedas que son "libres de químicos" harán esto.

Otro gran riesgo con el uso de toallitas húmedas es el factor de humedad. "Las personas tienden a usar toallitas húmedas y luego se suben los pantalones, así que lo que sucede es que la humedad se queda allí", dice el Dr. Goldstein.

"La humedad simplemente se infecta y provoca un cambio en las bacterias y provoca irritación". Si esto sucede continuamente las personas pueden sentir que tienen fisuras o hemorroides cuando en realidad es solo una acumulación de irritación y bacterias malas. Si experimenta algo como esto, haga una cita con su médico para ver qué está pasando.

Además, las toallitas húmedas también pueden causar problemas importantes para la salud del ecosistema del inodoro. "A menudo se obstruyen en los sistemas de plomería y terminan en ríos y arroyos, lo que se convierte en un problema importante", dice el Dr. Goldstein. Por lo tanto, de acuerdo con él, las toallitas húmedas nunca deben usarse.