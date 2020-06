Si no está familiarizado con la astrología, entonces podría parecer un misterio el por qué hay químicos específicamente entre dos signos del zodíaco diferentes

Es posible que te hayas preguntado:

¿Por qué Aries se siente atraído por Géminis?

Bueno, hay algunas razones muy sólidas detrás de eso. Sin embargo, estas razones podrían eludirlo si no está muy familiarizado con la astrología, para empezar. La verdad es que hay ciertos aspectos del universo que pueden no parecerle tan evidentes. Pero cuando te tomas el tiempo para analizar los conceptos básicos de la astrología, todo se vuelve mucho más visible.

Un breve resumen de la astrología

Los signos del zodiaco Aries y Géminis están fuera de la familia de estaciones de primavera. Solo con eso, facilita que estos dos signos del zodíaco se relacionen entre sí. Algunos expertos en astrología afirman que los signos de viento y fuego van bien juntos porque proporcionan un buen contraste.

¿Alguna vez le has dado a la astrología ese tipo de pensamiento cuando se trata de emparejar a dos personas diferentes? Si no lo has hecho, entonces está bien. Es normal. No mucha gente presta atención a ese tipo de detalles. Pero si tienes una comprensión más profunda de la astrología, entonces comienzas a ver el mundo bajo una luz diferente.

Ahora, habiendo dicho todo eso:

Aquí es donde entra en juego la atracción Aries y Géminis

¿Por qué los Aries se sienten atraídos por Géminis?

Aries corre el comienzo de la temporada de primavera. Ese también es el comienzo del año, que significa el origen de la vida. Es por eso que Aries es un grupo tan animado y enérgico. Son individuos muy ambiciosos y motivados. Conocen y entienden la oportunidad de la vida y la belleza de perseguir lo que quieren.

Ahora, aquí viene el Géminis, que se está sumergiendo en el meollo de las cosas. Puedes pensar que ya están un paso atrás. Pero estarías equivocado. El Géminis es uno que está tan acostumbrado a rodar con los golpes y seguir la corriente. Tienen esta extraña habilidad para adaptarse a cualquier situación en la que se encuentren. Es una prueba de fuego. Entonces, es por esa razón que Géminis puede seguir el ritmo de las personas con las que pasan el tiempo.

Aquí es donde entra en juego la atracción Aries y Géminis. Las personas Aries son personas de mucho ritmo. Sin embargo, no muchas personas pueden seguirles el paso. El Géminis significa personas que son la excepción a la regla. Pueden mantenerse al día con diferentes ritmos. Es precisamente por eso que atraen tanto al grupo Aries.

TE PUEDE INTERESAR: Signos del zodiaco que son los más simpáticos

Hay ciertos signos del zodíaco que son más adecuados para algunos que para otros. Es por eso que siempre tiene la ventaja de gestionar las relaciones cuando conoce la astrología. Es más fácil concentrarse en las personalidades de las personas cuando se tiene una mayor conciencia de tales detalles.