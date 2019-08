Por qué le temes al amor, según tu signo del zodiaco

El amor implica entregarse por completo al ser amado, desnudar el alma y saberse vulnerable… el amor es maravilloso, pero definitivamente aterrador, y es normal temer sentirlo todo para de pronto perderlo, pero sin importar por dónde lo veas, enamorarse siempre vale la pena. No obstante, el miedo se vive de forma diferente en cada persona, y a continuación te diremos por qué le temes al amor, según tu signo del zodiaco.

Aries

A pesar de que sientes y vives las emociones intensamente, que te entregas al 100% y que eres muy apasionado, temes perder tu libertad e individualidad, así que lo mejor es hablar de frente y ser completamente honesto con tu pareja.

Tauro

En realidad eres muy testarudo, terquedad pareciera tu segundo nombre y además no te gusta salir de tu zona de confort, es así que aunque anhelas enamorarte, temes confiar en tu pareja; quisieras una relación estable de por vida, pero no sabes si esa persona con la que estás podrá dártelo.

Géminis

Te gusta vivir el amor intensamente y te aburre la monotonía, así que siempre estás viendo qué cambiar para no cansarte, sin embargo, esa búsqueda implacable por sensaciones nuevas no es nada más que un reflejo de tu mayor miedo: que tu relación termine en cualquier momento.

Cáncer

No te gustan las cosas a medias, te entregas y amas por completo, buscas relaciones para toda la vida y básicamente eres una máquina productora de amor, sin embargo, temes que tus expectativas sean muy altas y no puedas encontrar a la persona ideal.

Leo

A pesar de ser muy seguro en la vida, en el amor pones en juego tus mayores miedos. Tienes muy altas expectativas de las personas y eso siempre termina por decepcionarte y romperte el corazón. Temes no encontrar alguien a tu medida o que pueda estar a tu nivel.

Virgo

Eres demasiado perfeccionista y esto termina por agotar tu energía. Temes no ser suficiente para tu pareja, no quieres que se de cuenta de tus “fallas incurables” y básicamente vives aterrorizado. Cuidado, porque tú solo saboteas tus propias relaciones.

Libra

Sueñas con encontrar el amor verdadero, pero dudas que realmente exista. Temes salir lastimado y eso evita que te entregues por completo. Deja de tenerle miedo a la soledad y ten por seguro que no todos llegan a tu vida para lastimarte. Déjate llevar y disfruta.

Escorpio

Siempre pretendes ser el más seguro, el más divertido y el más alivianado, pero en realidad, todo esto es una máscara para apantallar y evitar quedarte solo. Temes entregarte por completo y que no te acepten tal cual eres.

Sagitario

Amas demasiado la vida y la libertad. No te quieres sentir atado y mucho menos quieres que tus días se vuelvan aburridos, por eso siempre estás en busca de romper la rutina y combatir la monotonía.

Capricornio

Eres demasiado controlador y por eso no te gusta el hecho de que el amor viene a desordenarlo todo. El amor no es perfecto, llega sin planearlo y es hermoso, pero no todo es color de rosas. Date permiso para amar y fracasar, para volver a intentarlo y sentir.

Acuario

Al igual que otros signos, tu mayor miedo en el amor es perder tu libertad, por eso construiste una gran pared que impide el paso de cualquiera. Ábrete con honestidad y ten por seguro que podrás encontrar a la persona que siempre soñaste.

Piscis

Eres demasiado romántico y bondadoso, definitivamente dar sin recibir nada a cambio es tu lema de vida, sin embargo, temes que la gente se pueda aprovechar de ti.

