¿Por que las mujeres gimen durante el sexo?

¡Por fin sabemos la respuesta de por que hay mujeres que gimen en el acto sexual! Foto: conversadehomem

Aunque los gemidos usualmente son símbolo de dolor, al momento de tener relaciones sexuales, el gemido es parte de sentir placer y felicidad por el acto en sí. Aunque hay algunas que fingen hacerlo por determinadas circunstancias, según un estudio.

El estudio de los gemidos

Gayle Brewer y Colin Hendre, de la University of Central Lancashire publicaron una investigación en la revista Archives of Sexual Behavior, cuya temática era la “vocalización copulatoria”. El objetivo del estudio era conocer la razón principal por la que las mujeres gimen mientras tienen relaciones sexuales.

El estudio fue realizado a 71 mujeres de entre 18 y 48 años que tienen una vida sexual activa y los resultados arrojaron que el 66% de las mujeres gimen para acelerar el clímax de su pareja.

Este estudio arrojó que el 66% de las mujeres gimen por presión. Foto: medium

Los resultados del estudio

Mientras que el 87% asegura que lo hacen por el autoestima de su pareja, o sea, fingen el orgasmo:

Gayle Brewer, investigador del estudio, afirmó que las mujeres con sus gemidos están tratando de influir en su pareja más que expresar directamente la excitación sexual.

Los investigadores también explicaron que las mujeres no siempre fingen, por supuesto que porque hay placer sexual y agregan que mientras que los orgasmos femeninos son experimentados comúnmente durante el juego sexual, las vocalizaciones copuladoras se presentan más seguido antes de y durante la eyaculación masculina.

Gayle y Colin añadieron que las mujeres emplean los gemidos y las palabras de ánimo para acelerar el proceso debido a la fatiga, el aburrimiento o las molestias, en vez de ser una expresión directa de la excitación sexual.

Logan Leykoff, educador sexual y autor de How to Get Your Wife to Have Sex With You explica que la autoestima sexual es una cuestión de ida y vuelta, los hombres deben esforzarse más que un simple gruñido al final. No se trata de fingir o de hacer algo que no quieres, sino de estar sexualmente presente y en sincronía con el otro.

Hay mujeres que les da pena gemir. Foto: americanhealthandfitness

Gemir no es tener un orgasmo

Hay muchos hombres que piensan que cuando una mujer está gimiendo, es porque tiene un orgasmo pero no es así. Es parte de tener relaciones sexuales con la intensidad y las vocalizaciones copuladoras también las realizan porque aumenta el líbido del hombre.

TE PUEDE INTERESAR:SEMEN y sus beneficios al tragarlo

���������� Con estos sencillos rituales de #LunaNueva , te llenarás de beneficios física y espiritualmente. ��������https://t.co/Kiy2I0hszC — La Verdad Noticias (@LvdNoticias) September 18, 2020

Así que ya sabes, a la próxima que escuches a tu mujer gemir, sólo sigue el juego sexual y no te aguantes a hacer lo mismo ya que también es parte de sacar las emociones en las relaciones sexuales. Y si eres mujer y te da pena gemir, puedes empezar a hacerlo en voz bajita, verás que es divertido y podrás sentirte más liberada y conectada con tu pareja.