¿Por qué las mujeres fingen orgasmos?

El orgasmo femenino ha sido sin duda un tema en el que los últimos días ha causado revuelo y es que qué mejor que tener esa bella sensación de despegar los pies y todo, de la tierra, sin embargo, existen hoy en día muchas mujeres que fingen tener un orgasmo, aquí te decimos a qué se debe.

Un estudio en mujeres entre 18 y 94 años en Estados Unidos, publicado recientemente, indica que 58,8% de ellas reportó haber fingido un orgasmo. De ellas, un 3% admitió que alguna vez lo hizo, pero ya no. Es decir, un 55% lo hace como práctica frecuente.

La investigación, desarrollada por investigadores del Centro de Promoción de la Salud Sexual de la Universidad de Indiana, ahondó en la prevalencia y las razones dadas para fingir y dejar de fingir el orgasmo.

La sexóloga nos cuenta

Laura Morán, psicóloga y sexóloga, y autora de "Orgas(mitos)", resume los motivos detrás de estos fake en dos categorías: Por imitación o por irritación.

"O lo hacemos por imitación y lo reproducimos como en películas porno para no parecer un bicho raro"

O por lo que ella llama por irritación y en este caso, la doctora se refiere a cuando, a pesar de una larga sesión de Black and Decker, dice gráfica, haciendo referencia a una famosa marca de taladradoras, el orgasmo no llega, y dan ganas de darle un premio a la pareja por el esfuerzo.

¿Por qué fingir el orgasmo?

Falta de comunicación

También analizaron historias de mujeres que relataban que no sabían cómo comunicarse a nivel sexual, y las razones de ellos. Asociaron además, la relevancia que tiene la no comunicación sexual con la satisfacción sexual y el orgasmo falso.

Falta de acertividad

Dificultad para decir “no” a la pareja por temor a su reacción (enfado, distanciamiento afectivo). Cuando no se permite decir “no quiero, ahora no me apetece”, la opción de fingir excitación durante la relación sexual puede resultar el “atajo perfecto” para evitar una pelea.

Falta de deseo ó la rutina sexual

Es otra de las razones que se esconden tras un falso orgasmo. Los encuentros sexuales se han vuelto previsibles, rutinarios y se ha perdido gran parte de la pasión y la atracción que había en otras etapas. Se opta por la apatía y la resignación, viviendo pasivamente el sexo y fingiendo satisfacción.

Miedo a dañar al compañero

Se finge por temor a que la pareja se sienta rechazada, poco deseada o amada. Las relaciones sexuales no son del todo satisfactorias, y se ha perdido la confianza y la comunicación fluida con la pareja para expresar los gustos en ese ámbito. Se acaba fingiendo en la cama por temor a herir los sentimientos del compañero.

¿Qué hacer?

Fingir un orgasmo conlleva falsear una emoción y un sentimiento, por lo que repetir esto, de forma continuada en el contexto de una relación de pareja, cuando menos es una incongruencia entre lo que piensas y lo que expresas al otro.

Escucha a tu cuerpo, el mensaje que te trae: hay algo de tu vida que no te convence, no te agrada y no te satisface. Comienza por expresarlo, y no disimularlo, estarás más cerca del cambio.

En definitiva, fingir un orgasmo te sale caro en muchos aspectos y va a repercutir negativamente a medio o largo plazo en tu relación de pareja, piensa dos veces antes de fingirlo y no mientas a tu pareja.

Si ya te has adoptado esa dinámica y no sabes cómo salir de ella, si te resulta complicado hablar de sexo con tu pareja y proponer cambios sin que ello derive en una discusión, tienes que saber que hay alternativas a fingir un orgasmo:

Habla con tu pareja y sugiérele directamente que quieres mejorar las relaciones y remarca los beneficios que eso tendría para ambos. Especifica claramente que no hay culpables y que tu intención no es reprochar, sino proponer.

Invítale a consultar a un sexológo e iniciar una terapia de pareja en la que el profesional los ayude a comunicarse en este aspecto, además de brindarles herramientas con las que ganen en confianza y satisfacción.

Si has tenido que fingir un orgasmo, sería bueno que vieras la situación en la que te encuentras y saber por qué lo estás haciendo, hablar con tu pareja y hacerle dar cuenta que estás pasando por ese momento incómodo. Así podrías arreglar tu situación y poder disfrutar de tus orgasmos.