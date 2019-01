¿Por qué las bebidas azucaradas dañan a los riñones?

El consumo de azúcar no debe suponer más del 10% de las calorías diarias, tanto en niños como adultos. Además, en una dieta de 2 mil calorías, se pueden consumir como máximo 50 gramos diarios. Organización Mundial de la Salud.

Actualmente la industria de alimentos y bebidas está cada vez más plagada de productos procesados con altos índices de azúcar, poco nutritivos y en general, poco saludables.

La ingesta de azúcar no debe superar los 50 gramos al día.

Esto sólo ha llevado a la población a padecer un incremento de enfermedades como: obesidad, diabetes, hipertensión, hígado graso, enfermedades cardiovasculares, varios tipos de cáncer y más.

De igual forma, estudios recientes publicados en la revista clínica Clinical Journal of the American Society of Nephrology (CJASN), revelan que un mayor consumo de bebidas azucaradas y refrescos, está ligado a una mayor probabilidad de desarrollar una enfermedad renal crónica.

La investigación, realizada por Casey Rebholz, de la Escuela Bloomberg de Salud Pública de la Universidad Johns Hopkins, en Baltimore, Estados Unidos, estudió el caso de 3 mil 3 hombres y mujeres afroamericanos con función renal normal y evaluó su ingesta de bebidas mediante un cuestionario de frecuencia de alimentos.

Cantidad de azúcar por bebida.

El seguimiento se realizó por 8 años y los resultados demostraron que el 6% de los participantes (185 personas) desarrolló una enfermedad renal crónica.

El patrón de los afectados reveló que todos ellos habían consumido bebidas gaseosas, con frutas endulzadas o agua de sabores, en todo ese tiempo, lo cual se vinculó con un mayor riesgo de desarrollar ERC (Enfermedad Renal Crónica).