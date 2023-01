¿Por qué la canción de Shakira debería de ser tu nuevo himno de amor propio?

Clara-mente ya conocemos la nueva rola de Shakira con el DJ argentino Bizarrap, ¿o no? La nueva canción de la cantautora colombiana no solo se ha colocado en los primeros lugares de las listas de popularidad, sino que, también ha desatado muchas opiniones entre el público; algunos a favor y otros en contra.

Este tema podría ser importante para las mujeres ¿por qué? Hoy en La Verdad Noticias te lo presentamos.

El estreno de la cantante, según UNAM Global, deja atrás el discurso de amor romántico para vivir un proceso de duelo. Incluso, comienza a capitalizarse para la industria musical con estrofas en las que la protagonista es la rabia que ella siente el engaño y la ruptura con Gerard Piqué.

Alejandra Collado, investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la Universidad Nacional, en entrevista con UNAM Global, explicó que se trata de una Shakira “que habla, que nombra de violencias. Y haciendo este reclamo de manera pública, que además nosotras las mujeres se nos ha socializado para que no hablemos de esas cosas”.

Prosiguió diciendo que “si un hombre muestra su rabia o su enojo es como lo normal, digamos. Es como la regla. Incluso, es algo que habla de su virilidad, de qué tan hombre es. Si nosotras externamos esa rabia somos histéricas, somos ardidas”.

¿Cuál es la importancia para las mujeres de la nueva canción de Shakira?

Durante los 12 años de matrimonio con el futbolista Gerard Piqué, la cantante apoyó la carrera de su entonces pareja. Por este motivo ella decidió poner en primer lugar diversos ámbitos de su vida. Tales como su relación amorosa, su rol de ama de casa y mamá.

Desde sus inicios, la carrera de Shakira se ha sostenido por manejar una imagen relacionada al amor. Sobre todo, de un “amor idílico, a este amor en el que yo lo doy todo por ti. A mí no me importa perderlo todo si tu no estás, yo no soy, yo no respiro; el amor romántico en todo su esplendor”, apuntó la experta.

De modo que, con este lanzamiento, la colombiana apuesta por un giro donde se presenta como una mujer con independencia económica y autónoma.

La especialista subrayó la importancia de las letras de las mujeres “que por años hemos crecido cantando y consumiendo que nos dicen que cuando tu pareja te deja, se te va el mundo, ya no vales ni tienes nada. Pues esta es una posibilidad de decir ‘puedo vivirlo de otra forma’, comentó.

“¿Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan?”

¿Te suena el “me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda”? Si ya escuchaste la canción, sabes que esta frase es parte de la canción. Pero, esto podría ir más allá de la composición, ¿por qué?

Alejandra Collado subrayó que otro de los temas que podrías encontrar en las estrofas de la canción, es el tema de la violencia económica, la cual “sí puede determinar de qué manera vivimos los duelos. O de qué manera escapamos o no tan rápido de una situación de violencia, es decir, lo importante que es tener autonomía”, agregó.

La universitaria concluyó que “ese es otro de los estereotipos de las mujeres: calladitas, te aguantas, vives tu duelo en silencio. Y bueno, como decimos nosotras ahora (aunque no sea un lema de Shakira, porque ella no es feminista. Al menos no se ha nombrado así) que nunca más tendrán la comodidad de nuestro silencio”.

¿Cuánto ha ganado Shakira con BZRP?

Las cifras estratosféricas de reproducciones de Shakira: BZRP Music Sessions, vol. 53 en las principales plataformas musicales hablan por sí solas: en Spotify se acerca a los 80 millones de reproducciones (74,64 millones) y en Youtube ha sido vista 146 millones de veces.

Tomando solo en cuenta las reproducciones en Spotify, que paga entre 0.003 y 0.005 dólares por escucha y las reproducciones en Youtube, donde pagan 0.00069 dólares por visualización, hasta el momento llevarían ganados unos 473,949 dólares.

