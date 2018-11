¿Por qué hay tantos jefes malos que no saben gestionar a sus equipos?

¿Por qué hay tantos jefes malos que no saben gestionar sus equipos?

Por lo general, para conseguir casi cualquier trabajo, es necesario cumplir con un mínimo de estudios o capacitación, principalmente si hablamos de un puesto importante donde habrá gente que depende de ti, ya sean clientes o los mismos trabajadores.

Sin embargo, de acuerdo con Alison Green, escritora estadounidense y creadora de la columna de consejos laborales "Pregúntale a un gerente", hay un trabajo en particular, del cual depende el éxito de la empresa, que con frecuencia selecciona personas sin capacitación.

Se refiere a la gerencia. Y es que es normal que te contraten para algún puesto y con el paso del tiempo de asciendan, pero ¿Te capacitan para hacer ese trabajo que no habías hecho antes?

Casi siempre la respuesta es no. “Eres buen ingeniero y me haces ganar más dinero… venga, enséñale a los otros”. ¿Pero quién dijo que sabias manejar personal? He ahí el pequeño - gran error.

Habilidades de un buen gerente.

Entre las habilidades que debería de contar un gerente están:

- Establecer expectativas claras.

- Delegar responsabilidades.

- Controlar el trabajo a medida de que avanza.

- Saber contratar.

- Formar a los empleados.

- Dar feedback.

- Tener las conversaciones difíciles con los empleados (como problemas en el rendimiento).

- Resolver conflictos.

etc.

No es trabajo fácil y se necesita de una capacitación especializada, por eso es normal ver a jefes que cometen error tras error mientras van aprendiendo y ver jefes T - E - R - R - I - B - L - E - S.

Por ejemplo:

- Los que designan una tarea sin dejar en claro lo que quieren, porque ni siquiera ellos saben.

- Los que no abordan los problemas y dejan que estos crezcan y afecten a sus empleados. Sólo por no querer tener las conversaciones incómodas.

- Los que tratan a su trabajadores como niños caprichosos.

- Los saben asumir su papel y son débiles, groseros, malintencionados, tiránicos, etc.

Lo peor de todo, es que al final la calidad de jefe o gerente que tengas en tu empresa, es la calidad de resultados y empleados que tendrás.

Entonces, ¿Por qué no contratar a una persona con dichas habilidades o mínimo capacitar a quien quieres ascender?

1. Piensan que con que seas bueno en tu trabajo es suficiente para que puedas administrar al personal.

2. Cuesta tiempo y dinero.

Por lo tanto, a menos de que estés dispuesto a capacitar, apoyar y asesorar a nuevos gerentes, los malos jefes continuarán “apareciendo” en tu empresa.