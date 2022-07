¿Por qué hay personas que viven más de 100 años? Conoce su secreto. Foto: elconfidencial.com

Vivir no es fácil para nadie, todos están luchando sus propias batallas, pero si bien las vidas no son iguales, cada vez hay más personas que logran rebasar los 100 años de edad, ¿cuál es su secreto para conseguirlo o no tienen uno?

En La Verdad Noticias te revelamos que actualmente la mujer más longeva del mundo tiene 118 años de edad y es una monja francesa llamada Lucile Randon, también conocida como hermana Andre.

¿Cómo le hacen las personas para vivir más de 100 años?

De acuerdo con la Universidad de Boston, en los Estados Unidos solo un habitante de 5 millones más puede llegar a vivir hasta los 110 años de edad, lo más curioso es que al parecer ahora la cantidad de personas que pueden lograr esto en comparación con las cifras del 2010 se han duplicado, pues los investigadores notaron que en ese año había cerca de 60 y 70 personas que habían rebasado el centenario de vida, pero para el 2017 el número se elevó hasta 150.

Sobre esto, la profesora Lord, comentó:

"Esas personas desafían la naturaleza de la vejez normal. Y aún no estamos muy seguros de por qué.”

Se sabe que, aunque muchos están viviendo más tiempo, eso no significa que llegan del todo bien a esta edad, pues varios padecen de enfermedades crónicas y sus vidas ya no son tan plenas como antes.

Cabe mencionar que hasta el momento los científicos están desconcertados, pues no todos los que viven más han tenido estilo de vida saludable, ejemplo de esto, es un estudio que publicó el Journal of the American Geriatric Society en el 2011, donde se estudió a 400 judíos estadounidenses que tenían más de 95 años.

Los resultados indicaron que solo el 3 por ciento eran vegetarianos, mientras que la mayoría fueron obesos casi toda su vida y al menos el 60 por ciento eran fumadores activos.

Sobre esto, el Biogerontología en la Universidad de Brighton, Reino Unido, Richard Faragher, comentó:

“Hay algo innatamente excepcional en ellos, porque hacen exactamente lo contrario de lo que sabemos que puede ayudar a alguien a vivir más tiempo.”

Muchas aseguran que la razón por la que se vive en la actualidad más años es debido a que la tecnología en la medicina salva más vidas e incluso los dota con prótesis o trasplantes que la extienden.

¿Qué comer para vivir más de 100 años?

A continuación, te damos un listado de alimento que muchos aseguran, te ayudarán mantenerte saludable para llegar a tener más de 100 años de vida:

Aceite de oliva y aceitunas Ajo y cebolla Avena Bayas Brécol Cerezas Cúrcuma Jamón Lentejas Limón Manzanas Miel Nueces Pescados y marisco Plátano Té Tomate Vino tinto y uvas Yogur

