¿Por qué es tan difícil conseguir un buen programa de televisión?

Hoy día, con el boom tecnológico, muy pocas personas pasan horas frente al televisor, a menos que vean un buen programa.

Hay canales que lograron capturar nuestro tiempo cuando estábamos en los 90’s, pero ahora parece que eso ya no es así. Pero no te sientas mal si quieres disfrutar de una buena programación, puedes hacerlo, ya que ahora podrás conseguir la mejor programación de novelas y series mexicanas en tu ordenador.

Mi.tv es una plataforma que te brinda la mejor programación mexicana al alcance de un clic. Aquí podrás conseguir series, novelas, películas mexicanas que marcaron la pauta en algún tiempo de nuestra existencia. Además, esta plataforma es para muchos la guía de televisión digital en línea más grande de América Latina, con 2,1 millones de usuarios en diez países.

La sede de Mi.tv se encuentra en Estocolmo, Suecia, con una oficina comercial y de ventas en Bogotá, Colombia. La compañía fue elegida para el programa STING Accelerate en Estocolmo en el primer trimestre de 2016 y recibió fondos de su brazo de inversión. La compañía también ha recaudado dinero de inversores privados y del gobierno sueco.

Dentro de la buena programación que ofrece esta plataforma, tienes la sección Las Estrellas en donde vas a conseguir programas como: Qué pobres tan ricos, Amores verdaderos, Como dice el dicho, La reina soy yo, La rosa de Guadalupe, entre otros.

Estos programas los puedes ver en su horario o puedes programarlo, para que nunca te los pierdas. Este punto siempre representaba un problema para nosotros, ya que cuando no podíamos ver una programación en la televisión anteriormente, simplemente no podías repetirla y por consiguiente te la perdías. Hoy no es así, ya que lo que no lograste ver, puedes buscarlo en cualquier parte en internet y verlo. Esto hizo que la sintonía de las televisoras bajara considerablemente.

En Mi.tv, podrás disfrutar también de una programación para los más pequeños de la casa, en donde podrán ver series infantiles, este es Canal 5. Aquí podrás ver desde Bob Esponja, El Chavo animado, Los caballeros del zodíaco, Dragon Ball Super, Combate Américas, entre otros programas infantiles.

Los niños también siempre están buscando que ver y que mejor que tú puedas guiarlos con la mejor programación, pero bien detallada y seleccionada para evitar que tus hijos vean programas que no te gustaría que el viera. En esta plataforma, todo lo que tus hijos ven es completamente estudiado y seleccionado para evitar alterar la mente de los más pequeños.

Otro canal que podrás conseguir aquí, es el eterno competidor del canal de las estrellas, Azteca 7, su programación es mucho más variada e ideal para que toda la familia se pueda sentar a disfrutar de la mejor televisión. Muy pocos programas hoy día te permiten reunir a toda la familia a disfrutar de un rato juntos.

Este canal es una mezcla de diferentes medios de comunicación mexicano, catalogada en México como la segunda generadora de contenidos más grande del mercado, creada por el grupo Salinas. Y la misma surgió cuando se privatizaron los medios de comunicación.

Aquí podrás ver desde programas de comida, cartoons, novelas, documentales, entre otros.Todo en un solo sitio, lo que hace más simple el hecho de elegir una programación cuando no sabes que quieres ver en ese momento.

Otro de los canales mexicanos favoritos por el público en general es el canal El Nu9ve. Este canal tiene una programación mucho más variada y para un público mucho más adulto. Tiene un gran parecido a Warner Channel pero hispano, lo que hace que sea tan gustoso para todo tipo de personas. Las series de Mi.tv son de excelente calidad y son series que desde el primer momento que las ves, terminan enganchándote.

Mi.tv simplemente se creó pensando en todas las personas que quieres hacer una unión de lo viejo con lo nuevo y que quieren seguir manteniendo esa tradición de poder ver sus series, novelas y programas favoritos, sin perder el hilo de las nuevas tecnologías.