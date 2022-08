¿Por qué es importante tener relaciones sanas? Conoce cómo cambiarán tu vida. Foto: mas-vida-psicologos-benalmadena.com

Las relaciones sanas no son fáciles de tener cuándo has pasado tantos años sufriendo por amor, encerrado o encerrada en vínculos tóxicos que no te han dejado crecer de ninguna manera, por ello, es muy importante que sepas cómo sería tu vida si tuvieras a tu lado a un amor real, ¡no lo imaginas!

En La Verdad Noticias te revelamos que Valeria Sabater, psicóloga y escritora, define que el amor no es un arte basado en la contemplación, sino:

“... en la creación, en el esfuerzo y el compromiso de los valientes.”

Hace poco te dimos consejos para ya no pelear con tu pareja, pero ahora, iremos más allá y te vamos a decir por qué es tan importante que tengas durante tu existencia un amor bonito.

¿Qué es lo que no debe faltar en una pareja?

A continuación, te enlistamos todo aquello que te dejará un amor sano cuándo está en tu vida, son cosas que simplemente no deben faltar en una pareja.

Siempre está contigo

No importa lo que tenga que hacer ni en donde está, cuándo el interés es real, esa persona siempre te verá cómo su prioridad y estará a tu lado, aunque no estés detrás de ella presionando, nunca se separará de ti ni te atormentará con irse.

Un amor bonito no te pone a prueba

Cuando alguien juega contigo solo te estará poniendo a prueba para saber hasta qué punto cedes o le importas, pero cuando el sentimiento y deseo por estar contigo es auténtico nunca te hará perder el tiempo y siempre será claro, mientras que el falso solo usará tus puntos débiles y fuertes controlarte, aunque no tengan una relación seria.

La persona correcta llegará en el momento adecuado

Sumergirte en un montón de sufrimiento para que la relación funcione es síntoma de que no estás con la persona correcta, ya que, cuando esta llega a tu vida, solo sientes paz y todo se da de manera fluida, te suma y no te resta, pues de lo contrario significa que esa persona no siente lo mismo que tú por ella.

No dejas de ser tú

Un amor sano sabe que tu vida no gira en torno a él, por ello, respeta tu individualidad y te permite seguir siendo tú, pues no controla, sino que trabaja en equipo para complacer y ceder, permitiendo que todo tenga un equilibrio y ambas partes puedan estar satisfechas.

Te conviertes en la versión de ti mismo

Cuando estás con la persona correcta siempre te ayudará a sacar lo mejor de ti, te das cuenta por qué estás más motivado, tienes más confianza en ti mismo o misma, eres más honesto u honesta, te amas a ti mismo y al mismo tiempo le das el amor que merece tu pareja.

Te puede interesar: Consejos para mantener una relación de pareja SANA.

¿Qué son las relaciones sanas y toxicas?

Pareja discutiendo. Foto: glamour.mx

Se pueden diferenciar por la manera en que abordan los problemas, por ejemplo, en las primeras los conflictos se resuelven haciendo uso de la comunicación asertiva, así ambas partes se escuchan y dan soluciones, pero también aprenden en conjunto sobre lo ocurrido para evitar percances a futuro, mientras que, en las segundas, cuando las cosas van mal se evita hablar del tema.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram

Con información de soycarmin.com