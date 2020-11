¿Por qué es importante la limpieza bucal?

Aquí te decimos por qué es bueno tener una buena higiene bucal. | dentadec

El hecho de que no tengamos buena limpieza bucal así como ir al odontólogo ya que de lo contrario puede acarrear graves problemas o daños irreversibles, por eso, en La Verdad Noticias te decimos cuál es la importancia de tener esta higiene ya que desde chicos nos inculcan que es importante el correcto cepillado de dientes al menos tres veces al día, después de cada comida y complementando con hilo dental e incluso enjuague bucal.

Pero muchas veces no le damos la suficiente importancia, se reduce la cantidad de cepillado o se hace por encima. No se visita con frecuencia al odontólogo y muchas de las veces se llega cuando el dolor o la molestia es insostenible.

Además de tener una buena limpieza dental, también podemos recurrir al uso del hilo. foto: percano

Cómo limpiarnos los dientes

Hay quienes se obsesionan con el aspecto de sus dientes y la correcta higiene bucal, pero hay otros que son todo lo contrario y ante esto, la médica odontóloga Marisa Martínez explica los riesgos y las ventajas de cuidar la limpieza dental.

Según comenta la odontóloga, la limpieza bucal consta de dos partes. Una de ellas es la que se realiza en casa a diario, con el uso de cepillo de diente, la utilización o no de pasta dental y el uso de hilo dental, para eliminar restos de comida donde la recomendación es cepillarse tres veces mínimo al día.

La segunda parte consiste en la limpieza que realiza el profesional en consultorio porque durante el procedimiento se eliminan elementos que están adheridos a piezas dentales, provenientes de saliva mezclada con alimentos.

La frecuencia de la limpieza la determinará el odontólogo según la condición y los hábitos del paciente, además de la cantidad y calidad de la saliva y algunos pacientes requieren hasta tres limpiezas anuales, mientras que otros, con ir solo una vez al año es suficiente.

No realizar ninguna de las dos limpiezas puede provocar la acumulación de sarro en la pieza dental, lo que provocaría un desplazamiento de la encía. Si no se elimina a tiempo, el diente pierde sostén y podrían suceder dos cosas, que tenga movilidad no deseada o mucho peor, perder el diente.

También es conveniente recurrir al odontólogo. foto: dentimex

Consecuencias de una mala higiene bucal

Además del sarro como inconveniente, existe la posibilidad de formación de manchas en los dientes, sobre todo si el paciente tiende a consumir mucho café, té o si es fumador.

Una persona que fuma, según la especialista, debería realizarse tanto la limpieza dental como los controles odontológicos mucho más seguido, no solo por el sarro y la pigmentación, sino también por otro tipo de lesiones sobre los tejidos blandos que muchas veces no son percibidos por el paciente, pero tienen una alta incidencia en lo que se refiere a cáncer bucal.

Piezas dentales

La higiene bucal diaria se debe adecuar a la situación de cada paciente ya que en muchos casos el cepillado es suficiente, otros elementos como enjuague bucal e hilo dental complementa el cuidado de nuestra dentadura. Sin embargo, no debemos olvidar que una vez cambiados los dientes de leche, las piezas dentales que quedan, serán aquellas que nos acompañarán el resto de la vida y es necesario cuidarlas.