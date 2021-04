¿Por qué el príncipe Harry no visitó al duque de Edimburgo en sus últimos días?

En enero de 2020, el príncipe Harry y su esposa, Meghan Markle, anunciaron que se alejaban de sus roles como miembros de la realeza. Desde entonces, Harry y Meghan han estado viviendo en América del Norte; se establecieron en Montecito, California, el año pasado.

Harry y Meghan no han vuelto al Reino Unido desde que terminaron oficialmente sus deberes reales en marzo. Pero el Príncipe Felipe había mostrado signos de problemas de salud hace más de un mes, ¿por qué Harry no regresó al Reino Unido?

El príncipe Harry siempre tuvo una buena relación con el príncipe Felipe

Al crecer, Harry y sus abuelos siempre fueron cercanos. La reina Isabel II y el príncipe Felipe a menudo estaban ocupados manejando la vida real, pero siempre hacían tiempo para sus nietos.

Cuando Meghan se unió a la familia, Philip y la reina inmediatamente le tomaron cariño. Según los informes, se unió a la reina por sus perros, y el interés de Meghan por el lado de la familia de Philip lo llevó a respetarla mucho desde el principio.

Cuando Harry y Meghan hablaron durante su innovadora entrevista con Oprah Winfrey a principios de marzo, los dos no tenían nada más que palabras positivas que decir sobre la reina.

Aunque no hablaron directamente sobre el príncipe Felipe, Harry hizo un punto para decir más tarde que ni la reina ni Felipe fueron los que hicieron supuestos comentarios racistas sobre el tono de piel de Archie.

¿Por qué Harry no visitó al príncipe Felipe después de su hospitalización?

En febrero de 2021, nueve meses después de la última visita de Harry y Meghan al Reino Unido, el príncipe Felipe fue hospitalizado. Hubo signos de deterioro de la salud a partir de ese momento, ya que Philip pasó un mes completo en el hospital.

Sin embargo, Harry y Meghan no regresaron al Reino Unido para visitarlo. No está claro exactamente por qué Harry, al menos, no hizo un viaje a casa antes de que falleciera su abuelo. Sin embargo, existen varias razones plausibles.

Las restricciones de viaje y un tiempo de cuarentena prolongado son los más obvios, ya que la pandemia mundial ha estado ocurriendo durante más de un año. Como hemos mencionado en La Verdad Noticias, el Reino Unido requiere una cuarentena de 10 días a la llegada.

Príncipe Felipe saliendo del hospital tras 28 días.

Es posible que Harry y la reina decidieran que no valía la pena la larga cuarentena. Harry también tiene una relación preocupante con gran parte de su familia, específicamente con su padre, el príncipe Carlos, y su hermano, el príncipe William.

Es posible que Harry no estuviera preparado para enfrentar a su padre y hermano después de dejar a la familia. Se desconoce si la reina quería que Harry visitara a Philip durante ese tiempo o no. También existe la posibilidad de que la reina insistiera en que Harry no hiciera el viaje.

¿Harry asistirá al funeral del príncipe Felipe?

Ahora, la pregunta sigue siendo si Harry y Meghan asistirán al funeral de Philip. Louisa James, reportera real de Good Morning Britain, cree que el jurado aún está deliberando. "(Harry) siempre ha tenido una gran relación con el príncipe Felipe", dijo James a Fox News el 9 de abril.

"No hay duda de que querrá estar aquí". Pero James agregó que "va a ser difícil" para Harry regresar al Reino Unido debido a las reglas de viaje y cuarentena. Además, James dijo que Meghan está "muy embarazada" (aunque se desconoce su fecha de parto).

